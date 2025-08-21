"En Millonarios hablamos y no es momento para estar saliendo a discotecas"

En partido aplazado de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios recibió en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Unión Magdalena, equipo que agudizó la crisis del conjunto capitalino al imponerse 2-1 con anotaciones de Jannenson Sarmiento y Dilan Ortiz. El único tanto de los 'embajadores' lo marcó Beckham Castro, quien abrió el marcador.

El encuentro estuvo marcado por la protesta de los hinchas de Millonarios, que tras el segundo gol del 'ciclón' lanzaron zapatos a la cancha. Posteriormente, algunos aficionados intentaron invadir el terreno de juego, lo que obligó a la suspensión temporal del compromiso.

De igual forma, la derrota frente a los 'bananeros' significó el final del ciclo de David González, quien en la rueda de prensa posterior al partido en el ‘coloso de la 57’ anunció su salida del banquillo técnico.



"Somos una vergüenza"

Jorge Arias en Millonarios Galería oficial de Millonarios FC

El defensor central Jorge Arias se refirió al difícil momento que atraviesa Millonarios en la Liga BetPlay, en la que ocupa la última posición con tan solo un punto, y reconoció que las opciones de clasificar a los cuadrangulares finales comienzan a complicarse.

"Somos una vergüenza, sin ningún tapujo lo digo. Ahora quedan puntos por disputar para Millonarios, pero si seguimos así, va a ser muy difícil la clasificación. En la cancha no lo hemos demostrado. La ilusión puede estar presente, aunque es entendible que la gente no crea en nosotros. Hay que ir partido a partido", afirmó el zaguero.

Arias también se refirió a las versiones sobre la indisciplina de algunos jugadores: "Pido hacer un alto en el camino con los compañeros. Lo de estar saliendo de discoteca, no sé quiénes fueron, pero se habló en el grupo y se dijo que no estamos en momento para eso. Sobre el caso de Neyser, quiero aclarar que cometió un gran error, esperamos que aprenda de esto, pero no es bueno echarle toda la culpa a él, más aún cuando no viene jugando. Ya no tenemos peor momento que este, por eso hay que parar con esas situaciones".



¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios recibirá a Junior de Barranquilla en condición de local. El partido está programado para el sábado 23 de agosto, a las 8:30 p. m. (hora colombiana).