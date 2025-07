A Jhon Durán lo ven como "un desconocido" en el fútbol; hay polémica por llegada a Fenerbahçe

De Jhon Jáder Durán se ha hablado en las últimas horas desde Turquía, a donde llegó de manera sorpresiva este martes con el fin de cumplir con todas las formalidades del caso y firmar su contrato para ser nuevo jugador de Fenerbahçe, procedente de Al Nassr de Arabia Saudita.

Dicha contratación, que se debería confirmar este mismo día, no ha pasado desapercibida y en los medios turcos le han dado espacio y resonancia al tema relacionado con el delantero colombiano. También los hinchas del equipo que es orientado por José Mourinho están a la expectativa y algunos llegaron hasta el aeropuerto de la ciudad de Estambul para hacerle el recibimiento. Sin embargo, el antioqueño solamente se dejó ver cuando ingresó a la oficinal de migración y pasaportes.

En un espacio de análisis y opinión de Turquía, apareció el periodista Bışar Özbey para dejar algunos interrogantes y hasta para apuntarle a hombre surgido en la cantera de Envigado FC. "Talisca y Durán no funcionaron en Al-Nassr, ni en ataque ni en defensa. ¿Cómo va a funcionar aquí algo que no funcionó allí? El Fenerbahçe intenta triunfar probando algo que ya se ha intentado y ha fracasado una vez más. ¿Cuántos de vosotros, aficionados del Fenerbahçe, conocíais a Jhon Durán de antes?", dijo Özbey, quien de entrada no estuvo de acuerdo por la decisión tomada por el famoso 'Mou' y aprobada por los directivos.

Jhon Durán es una de las figuras del Al Nassr y actualmente es pretendido por Fenerbahçe. AFP

El mismo comunicador también cuestionó el hecho de los valores que Fenerbahçe va a poner sobre la mesa para contratar al colombiano. "¿Vale Jhon Duran 20 millones € ?" No, el alquiler + el salario + los impuestos son 20 millones €; Jhon Duran no lo vale. El año pasado, intentaron fichar a Drogba procedente de En-Nesyri, pero no funcionó. Si el Fenerbahçe hubiera fichado a Osimhen, habría sido un asunto de Osimhen-Drogba".

Así las cosas, sin ni siquiera haber sido presentado, ni jugado el primer minuto con uno de los clubes con reconocimiento en Turquía, sobre Jhon Durán ya caen dardos venenosos. Y esto, que aún no han profundizado en las polémicas dejadad por el futbolista de 21 años, del que se dieron rumores de enfrentamientos en la Selección Colombia con Néstor Lorenzo y algunos de sus compañeros.