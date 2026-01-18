A Jhon Durán se la perdonaron en la Europa League; novedad importante con el Fenerbahçe

El fútbol en el 2026 arrancó con lo mejor de las ligas del viejo continente, sin embargo, esta semana la noticia corre por cuenta de los campeonatos europeos, como la UEFA, Europa y Conference League. Más allá del regreso de estos torneos, una de las noticias destacadas tiene que ver con el delantero colombiano Jhon Durán, quien fue notificado en las últimas horas de una decisión para el partido contra Aston Villa del próximo jueves.

La información fue revelada por el portal turco 'Sporx'. "El equipo amarillo-azul marino apeló el penalti de Jhon Durán, que fue suspendido dos partidos tras recibir una tarjeta roja en el partido contra Ferencváros. El Departamento Jurídico de Fenerbahçe solicitó al Comité Disciplinario de la UEFA que se levantara la suspensión de Jhon Durán y apeló. Se presentó una apelación y se levantó la sentencia. Durán podrá jugar contra el Aston Villa", contaron sobre el 'cafetero'.

Sin duda, alguna, se trata de una buena noticia para el jugador que pertenece al Al-Nassr de Arabia Saudita, quién poco a poco se ha ido ganando la confianza del entrenador Domenico Tedesco, a pesar del encontronazo que tuvo con él hace una semanas cuando se enfado demasiado por ser sustituido.

Fenerbahçe tiene acción este domingo por la Liga de Turquía visitando al Alanyaspor. El colombiano Duran aparece en el banco de suplentes como posible cambio para el brasileño Anderson Talisca que fue elegido como el titular.



Hasta el momento, el futbolista de 22 años solo ha jugado tres partidos de la Europa League en los cuales no pudo anotar. De hecho, en esos duelos, que fueron contra Stuttgart, Viktoria Plzen y Ferencvaros, apenas sumo 63 minutos de juego.



¿Cómo va el Fenerbahçe en la Europa League?

El conjunto turco aparece en la casilla 12 de la tabla de posiciones con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. En este momento tiene cupo entre los 15 clubes que juegan un clasificatorio de repechaje, sin embargo, el próximo juego frente a Aston Villa es importante ya que los ingleses son terceros con 15 unidades, tratandose de un mano a mano directo.