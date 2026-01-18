Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / A Jhon Durán se la perdonaron en la Europa League; novedad importante con el Fenerbahçe

A Jhon Durán se la perdonaron en la Europa League; novedad importante con el Fenerbahçe

El delantero colombiano Jhon Durán y el Fenerbahçe fueron notificados en las últimas horas sobre una decisión de la UEFA Europa League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Jhon Durán Fenerbahce
Jhon Durán con el Fenerbahce
Fenerbahce Oficial

