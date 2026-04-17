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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal le cayeron con todo en Brasil por "increíble" gol fallado contra Medellín

A Jorge Carrascal le cayeron con todo en Brasil por "increíble" gol fallado contra Medellín

La victoria, con goleada incluida, del equipo brasileño, por Copa Libertadores, no salvó a Jorge Carrascal de ser señalado por la prensa y algunos aficionados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores
Jorge Carrascal, mediocampista colombiano, en un partido de Flamengo por la Copa Libertadores
AFP

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