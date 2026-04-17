A Jorge Carrascal le cayeron con todo en Brasil por "increíble" gol fallado contra Medellín

Flamengo, con la presencia de Jorge Carrascal durante 84 minutos, goleó 4-1, en casa, al Independiente de Medellín, en partido de la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores disputado en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

El vigente campeón de la Libertadores fue muy superior a su rival, que podría haber encajado una mayor goleada si los flamenguistas hubieran estado un poco más acertados en los metros finales.

Lucas Paquetá, con un gran gol, abrió el marcador en el minuto 15. El 'Fla' se relajó y vio cómo el Medellín empató en su primer remate a portería, obra de Yony González en el minuto 40.

Antes del descanso, el club más popular de Brasil volvió a adelantarse con un cabezazo de Bruno Henrique (45').



En el inicio de la segunda, el uruguayo Giorgian De Arrasacaeta (49') marcó el tercero y en el descuento, Pedro (90+6'), que había entrado minutos antes, cerró el marcador con el 4-1 final.

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por su roja en la Supercopa de Brasil Getty Images

Publicidad

Con el resultado, el cuadro rojinegro lidera su zona con seis puntos, seguido de Estudiantes de La Plata, con cuatro. Medellín es tercero con un entero y Cusco es colista todavía sin puntuar.

Ahora, hubo una acción que no pasó desapercibida. A dos minutos del final del primer tiempo, Jorge Carrascal falló un remate cuando se encontraba dentro del área, con el arquero rival ya vencido. El número 15 recibió un centro perfecto de Samuel Lino, tras un buen pase de Lucas Paquetá, desde el borde del área y, abajo del arco, erró.

Publicidad

Por eso, las críticas no faltaron y en 'Globo Esporte' hablaron del tema. "El colombiano no tuvo un buen desempeño en la victoria de Flamengo. Tras fallar una oportunidad inmejorable, Jorge Carrascal perdió el balón en la jugada que derivó en el gol de Independiente Medellín, anotado por Yony González en el primer tiempo. Eso llevó a que, en el minuto 84, abandonara el terreno de juego, siendo sustituido por Wallace Yan y recibiendo abucheos del público en el Maracaná", informaron.