River Plate e Independiente están ganados con Juan Fernando Quintero, Castaño y Arias

Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Santiago Arias son la cuota que tiene la Selección Colombia para el Mundial 2026 procedente desde el fútbol de Argentina. Los dos primeros militan en River Plate, mientras que el lateral, hace lo propio en Independiente de Avellaneda.

A raíz de que la Copa del Mundo en tierras norteamericanas está a la vuelta de la esquina, desde el sur del continente realizaron un informe sobre los equipos del torneo 'gaúcho' qué más jugadores aportaron para este evento deportivo, siendo el 'millonario' y el rojo uno de ellos. Además del orgullo que representa para estos clubes tener a sus futbolistas en Estados Unidos, México y Canadá; éstos también percibirán una buena suma de dinero.

Según precisaron en la página web de 'Todo Noticias' en Argentina, "la FIFA les pagará a los clubes 11.000 dólares por día por cada jugador cedido al Mundial, lo que significa un alto ingreso económico para los equipos".

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en un partido de la Liga Argentina AFP

En el caso de River Plate, que es la escuadra que más futbolistas tendrá en la edición de este 2026, ganará una 'millonada' por día, ya que además de Quintero y Castaño, que jugarán con Colombia, Ecuador citó a Kendry Páez, en Uruguay llamaron a Matías Viña y Paraguay cuenta con Matías Galarza Fonda; a ellos se suma que Argentina convocó a Nicolás Otamendi, quien fue anunciado recientemente en la 'banda cruzada' procedente del Benfica. El club de Núñez cobrará unos 77.000 dólares por día.



Por el lado de Independiente, que tiene en sus filas a Santiago Arias, recibirá 22.000 dólares diarios. El rojo de Avellaneda ganará buen dinero no sólo gracias al lateral antioqueño, sino también por la participación de Gabriel Ávalos con la Selección de Paraguay.

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Concluyó 'Todo Noticias' que en total son 19 los futbolistas que desde el balompié argentino representarán a sus respectivos países en el norte del continente americano, a partir del 11 de junio cuando se dé el pitazo inicial con el duelo entre México y Sudáfrica en el mítico estadio Azteca.

Los jugadores convocados a la Selección Colombia que militan en el fútbol de Argentina

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Juan Fernando Quintero - River

Kevin Castaño - River

Santiago Arias - Independiente

Álvaro Montero - Vélez

Jaminton Campaz - Rosario Central