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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal lo pasaron raspando en su calificación tras Flamengo vs. Remo

A Jorge Carrascal lo pasaron raspando en su calificación tras Flamengo vs. Remo

El volante cartagenero ingresó para la etapa complementaria, en lo que fue el triunfo 3-0 del Flamengo sobre Remo. Acá lo que dijeron de la actuacion de Jorge Carrascal en Brasil.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Jorge Carrascal en uno de los entrenamientos del Flamengo.
Jorge Carrascal en uno de los entrenamientos del Flamengo.
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