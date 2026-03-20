A Jorge Carrascal lo pasaron raspando en su calificación tras Flamengo vs. Remo

El nombre de Jorge Carrascal apareció en el listado de 26 convocados por Néstor Lorenzo para los duelos de preparación de la Selección Colombia contra Croacia y Francia, pero antes de unirse al plantel 'tricolor', el volante sumó minutos con Flamengo en el fútbol de Brasil.

Su equipo recibió el jueves anterior en el Estadio Maracaná, de la ciudad de Río de Janeiro, al Remo en cumplimiento de una nueva jornada del Brasileirao; el cartagenero pasó 'raspando' este partido.

Jorge Carrascal en uno de los partidos con Flamengo AFP

Concluido el compromiso, y como es habitual, la prensa deportiva de la nación de la samba analizó el desempeño de los jugadores en cancha y Carrascal Guardo no fue la excepción a la regla. El número '15' del 'fla' ingresó al minuto 67 en lugar de su compañero Samuel Lino.



¿Qué dijeron de la presentación de Jorge Carrascal?

"Entró bien. Realizó buenos pases triangulares por la banda derecha, entendiendo bien a Luiz Araújo y buscando el balón. Mantuvo el ritmo que el equipo empleó en la segunda mitad", reseñaron en 'Globo Esporte' sobre la actuación del mediocampista de la Selección Colombia.



Pero en cuanto a la calificación, a Jorge Andrés el medio anteriormente citado le otorgó un seis sobre diez, puntuación en la que coincidieron los fanáticos del Flamengo. El exvolante de River Plate y CSKA Moscú, entre otros, pasó el examen al límite.



¿Cuál fue el resultado del compromiso por el Brasileirao?

Flamengo hizo respetar su localía y su impuso por marcador de 3-0 al Remo, siendo los autores de los goles Leonardo Rech, Samuel Lino y Luiz Araújo. Dicho resultado le permitió al equipo donde milita Jorge Carrascal llegar a los trece puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla general del Brasileirao, torneo que lideran Palmeiras y Sao Paulo, ambos con 16 unidades.



¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo en el Brasileirao?

En ese orden de ideas, el calendario del fútbol en Brasil precisa que será este domingo 22 de marzo, en condición de visitante, contra Corinthians. Este juego tiene como horario de inicio para Colombia de las 6:30 de la tarde.