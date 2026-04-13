A Jorge Carrascal le jalaron las orejas por su expulsión en Flamengo; "imprudente, mucha intensidad"

El Flamengo puso fin este domingo a la gran racha como local de su eterno rival Fluminense, con una victoria por 2-1 en el derbi carioca disputado en el Maracaná. El colombiano Jorge Carrascal ingresó en la segunda parte y se fue expulsado por una fuerte entrada.

Pedro, formado en el Fluminense, fue el verdugo de su antiguo club, con un gran gol desde fuera del área en el minuto 7 y otro en el inicio de la segunda mitad.

Con los dos goles, Pedro superó a Gabigol y se convirtió en el máximo goleador flamenguista en este siglo, con 163 dianas.

El venezolano Jefferson Savarino recortó para el Flu en el tramo final, aunque el Flamengo aguantó la presión local. Eso si, en el tiempo adicional se quedó con un jugador menos por la expulsión de Jorge Carrascal por una dura patada sobre Guga.



Jorge Carrascal fue expulsado en Fluminense vs. Flamengo. Getty Images.

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La derrota pone fin a dos grandes rachas del Fluminense como local.

El tricolor carioca llevaba 22 partidos seguidos en casa sin perder, además encajó la primera derrota como local en liga desde la llegada del argentino Luis Zubeldía, que había ganado los 14 partidos dirigidos anteriormente.

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"No jugamos bien en toda la primera parte, y cuando un equipo no juega bien, una de las posibilidades es que el entrenador sea el responsable. Asumo esta responsabilidad", dijo Zubeldía sobre la derrota.

El Flamengo igualó a 20 puntos con Fluminense, Sao Paulo y Bahia en la segunda plaza, aunque los rojinegros tienen un partido pendiente.

Tan pronto culminó el juego, Leonardo Jardim, DT de Flamengo, charlo con la prensa y habló sobre la acción que desencadenó en la expulsión del volante colombiano. "Algunas tarjetas rojas se deben a acciones imprudentes. No creo que Carrascal debiera entrar así, pero fue la prisa por deshacerse de él. Si no hubiera sido roja, habría sido amarilla. Martinelli cometió una falta similar y recibió una amarilla. El control emocional es muy importante. Cuando exigimos más intensidad, las emociones se desbordan. Prefiero corregir cuando entran con esa intensidad en lugar de ser apático y carecer de ella", sentenció.