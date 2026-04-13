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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal le jalaron las orejas por su expulsión en Flamengo; "imprudente, mucha intensidad"

A Jorge Carrascal le jalaron las orejas por su expulsión en Flamengo; "imprudente, mucha intensidad"

Pese al triunfo 2-1 sobre Fluminense, Leonardo Jardim, DT de Flamengo, habló en rueda de prensa sobre la tarjeta roja que recibió el colombiano Jorge Carrascal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Jorge Carrascal, jugador de Flamengo.
Jorge Carrascal, jugador de Flamengo.
Getty Images.

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