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Gol Caracol  / Próximos partidos de Selección Argentina y Lionel Messi; hora y dónde ver EN VIVO en TV

Próximos partidos de Selección Argentina y Lionel Messi; hora y dónde ver EN VIVO en TV

La Selección Argentina se prepara para nuevos desafíos: conozca cuándo juega y dónde ver a Messi y compañía.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 2 de jun, 2026
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Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, regresa a la convocatoria para el juego con Puerto Rico
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina, regresa a la convocatoria para el juego con Puerto Rico
AFP

La vigente campeona del mundo, Argentina, afronta el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a contar con su capitán Lionel Messi como su gran referente, en lo que podría ser una de sus últimas grandes apariciones con la camiseta 'albiceleste' en una Copa del Mundo.

En la antesala del torneo, la atención también está puesta en los próximos compromisos de la 'tres veces campeona del mundo', que servirán como preparación clave para ajustar detalles de cara al certamen. Sin embargo, antes de debutar oficialmente en la máxima cita orbital, tendrá dos partidos de preparación: Inicialemente frente a Honduras el día 6 de junio, seguidamente chocará contra Islandia el 9 del mismo mes, como últimos juegos de planificación, ambos se podrán visualizar por ESPN y Disney +.

República Democrática del Congo
Selección Colombia

Chile pidió jugar a puerta cerrada con RD Congo, tras cancelarse el partido por brote de ébola

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Colombianos en el exterior

River Plate e Independiente están ganados con Juan Fernando Quintero, Castaño y Arias

Acá día, hora y dónde ver EN VIVO los próximos partidos de la Selección Argentina

  • Argentina - Argelia

Día: martes 16 de junio
Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)
Estadio: Kansas City (Estados Unidos)
TV: Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu

Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros
Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros
AFP

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  • Argentina - Austria

Día: lunes 22 de junio

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Hora: 12:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Estadio Dallas (Estados Unidos)

TV: Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu

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  • Jordania - Argentina

Día: sábado 27 de junio

Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)

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Estadio: Estadio Dallas (Estados Unidos)

TV: ESPN - Disney +

Convocados de Argentina para el Mundial 2026

El técnico Lionel Scalini dio a conocer la lista final el día 28 de mayo y está conformada por los arqueros Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. En defensa aparecen Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

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En el mediocampo fueron citados Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Valentín Barco. Por su parte, el ataque estará integrado por Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Una de las ausencias mas notables de la lista final fue la de Marcos 'el huevo' Acuña de River Plate, Paulo Dybala de AS Roma, Ángel Correa de Tigres UANL, Guido Rodríguez de Valencia CF, Germán Pezzella de River Plate y jóvenes promesas como Franco Mastantuono del Real Madrid y Alejandro Garnacho del Chelsea. Nombres que retumban en la élite del fútbol, pero que esta vez no fueron tenidos en cuenta para representar a su selección en la máxima cita orbital.

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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
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El Mundial 2026 sería el último de cuatro grandes leyendas del fútbol

Jugador de fútbol durante partido (Imagen de referencia)
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