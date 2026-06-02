Próximos partidos de Selección Argentina y Lionel Messi; hora y dónde ver EN VIVO en TV

La vigente campeona del mundo, Argentina, afronta el Mundial 2026 con el objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a contar con su capitán Lionel Messi como su gran referente, en lo que podría ser una de sus últimas grandes apariciones con la camiseta 'albiceleste' en una Copa del Mundo.

En la antesala del torneo, la atención también está puesta en los próximos compromisos de la 'tres veces campeona del mundo', que servirán como preparación clave para ajustar detalles de cara al certamen. Sin embargo, antes de debutar oficialmente en la máxima cita orbital, tendrá dos partidos de preparación: Inicialemente frente a Honduras el día 6 de junio, seguidamente chocará contra Islandia el 9 del mismo mes, como últimos juegos de planificación, ambos se podrán visualizar por ESPN y Disney +.

Acá día, hora y dónde ver EN VIVO los próximos partidos de la Selección Argentina

Argentina - Argelia

Día: martes 16 de junio

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Kansas City (Estados Unidos)

TV: Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu



Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros AFP

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Argentina - Austria

Día: lunes 22 de junio

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Hora: 12:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Estadio Dallas (Estados Unidos)

TV: Gol Caracol, www.golcaracol.com y en Ditu

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Jordania - Argentina

Día: sábado 27 de junio

Hora: 9:00 p.m. (hora de Colombia)

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Estadio: Estadio Dallas (Estados Unidos)

TV: ESPN - Disney +

Convocados de Argentina para el Mundial 2026

El técnico Lionel Scalini dio a conocer la lista final el día 28 de mayo y está conformada por los arqueros Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. En defensa aparecen Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

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En el mediocampo fueron citados Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Valentín Barco. Por su parte, el ataque estará integrado por Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Thiago Almada, Nicolás Paz, Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.

Una de las ausencias mas notables de la lista final fue la de Marcos 'el huevo' Acuña de River Plate, Paulo Dybala de AS Roma, Ángel Correa de Tigres UANL, Guido Rodríguez de Valencia CF, Germán Pezzella de River Plate y jóvenes promesas como Franco Mastantuono del Real Madrid y Alejandro Garnacho del Chelsea. Nombres que retumban en la élite del fútbol, pero que esta vez no fueron tenidos en cuenta para representar a su selección en la máxima cita orbital.