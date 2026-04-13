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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal metió tremenda patada y fue expulsado en Fluminense vs. Flamengo

Jorge Carrascal metió tremenda patada y fue expulsado en Fluminense vs. Flamengo

El colombiano Jorge Carrascal ingresó desde el banco de suplentes y en el final del partido vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Guga. ¡Vea el VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Jorge Carrascal fue expulsado en Fluminense vs. Flamengo.
Jorge Carrascal fue expulsado en Fluminense vs. Flamengo.
Getty Images.

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