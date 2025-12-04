A Jorge Carrascal le floreció inesperada cualidad en nuevo título de Flamengo; no lo rajan

El jugador colombiano Jorge Carrascal pasa por un gran momento con Flamengo, club al que llegó para la presente campaña procedente del Dinamo Moscú de Rusia, que recibió por el cartagenero una cifra cercana a los 12 millones de euros.

Bajo la orientación de Filipe Luís, el futbolista surgido en la cantera de Millonarios ha elevado su nivel, por lo que ahora es un fijo en el esquema del exjugador del Atlético de Madrid, quien confía plenamente en las capacidades de Carrascal.

Luego de consagrarse campeón de la Copa Libertadores, tras vencer 1-0 a Palmeiras en el Monumental de Lima, Perú, con un tanto de Danilo, Flamengo sumó otro trofeo a sus vitrinas tras imponerse por la mínima diferencia al Ceará. El título del Brasileirao se definió gracias a Samuel Lino, quien, tras una asistencia de Jorge Carrascal, aseguró la victoria para su equipo.



¿Cómo le fue a Jorge Carrascal?

Jorge Carrascal, volante colombiano de Flamengo - Foto: Getty Images

De acuerdo con la información del portal ‘GE Globo’, Jorge Carrascal recibió una calificación de 7,5, tanto del medio citado como por parte de los internautas que tuvieron la oportunidad de votar.



En la reseña, no solo se destacó la asistencia del colombiano, sino también su aporte defensivo.

“El jugador colombiano estuvo muy activo y demostró una gran condición física. No se limitó a la banda derecha y ayudó a crear oportunidades de ataque por la izquierda. Entregó un pase preciso entre los defensas a Lino dentro del área, lo que propició el gol del Flamengo. También contribuyó a recuperar balones y fue el jugador con más entradas del partido”.



Números de Jorge Carrascal con Flamengo

Desde que se enfundó la camiseta del Flamengo, el volante de 27 años ha disputado, por todas las competiciones, un total de 21 partidos, con registro de tres goles y cinco asistencias en 1.096 minutos.



¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo?

Por la última fecha del Brasileirao, el flamante campeón de Brasil y de América se medirá con Mirassol este domingo 7 de diciembre, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana).

Sin embargo, el ‘Fla’ afrontaría este encuentro con jugadores Sub-20, dado que el equipo habría adelantado su viaje a Qatar, donde disputará la Copa Intercontinental, en la que se enfrentará a Cruz Azul, en un partido programado para el miércoles 10 de diciembre desde las 12:00 p. m.