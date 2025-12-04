Las polémicas persiguen a Vinícius Junior; gestos lo condenan en último juego de Real Madrid

Vinícius Junior sigue causando controversias en el fútbol español. El brasileño ha sido constantemente centro de polémicas en los estadios a los que ha asistido por su comportamiento en la cancha, que ha generado conflictos con las aficiones rivales. Este miércoles, frente al Athletic de Bilbao, nuevamente dio de que hablar por unas señas que hizo.

En el juego adelantado por la fecha 19 de la liga española entre 'los leones' y el Real Madrid, 'Vini' fue protagonista por sus combinaciones con Kylian Mbappé y su desequilibrio por la banda, sin embargo, en un momento del encuentro, se salió de casillas y se encaró con los asistentes a San Mamés.

Cuando el marcador ya marcaba la superioridad de su equipo en el juego, el carioca pasó por la banda, recibiendo gritos y silbidos por parte de la gente, lo cual no pudo aguantar y en vez de quedarse callado respondió frente a los improperios que le lanzaban.

El nacido en Río de Janeiro, que se caracteriza por responder siempre ante las críticas en los campos del balompié español, le contestó a los aficionados del Athletic con el gesto del número tres con los dedos, queriendo decir que el conjunto blanco ya le había metido tres goles a su contrincante a esa altura del partido. Después de ese tenso momento, el técnico Xabi Alonso prefirió sacarlo de la cancha, para darle ingreso a Rodrygo, y no dejar que el exFlamengo se desconcentrara y pudiera dejar a su equipo con un hombre menos.



Real Madrid superó al Athletic Bilbao con gran actuación de Kylian Mbappé. AFP

Precisamente, en el momento del cambio, Vinícius se abrazó con su técnico Xabi Alonso, dejando atrás cualquier rumor de que había problemas entre ellos y que él era uno de los futbolistas que estaba en contra de las ideas de su entrenador. En el plano futbolístico, el brasileño siempre fue un peligro por la banda izquierda, tuvo cuatro disparos, de los que dos fueron a puerta, y uno de ellos pegó en el palo. Además de que tuvo una precisión en los pases del 81%, demostrando de que bajo el gramado tiene la calidad suficiente para ser un jugador importante de su equipo, pero que cuando se deja llevar por lo que digan las hinchadas de los demás clubes puede suponer un problema hasta para el Real Madrid.

Ahora, 'Vini' y el cuadro 'merengue' se prepararán para afrontar una nueva jornada del campeonato ibérico, el próximo domingo, contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, en busca de seguir por la senda del triunfo y mantenerse cerca del líder de la tabla, el Barcelona.