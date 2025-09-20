A Juan David Cabal sí que lo quieren en la Juventus; su entrenador le envió emotivas palabras

Tras estar varias semanas inactivo y alejado de los terrenos de juego por temas físicos, Juan David Cabal nuevamente ha reaparecido con la Juventus en los últimos juegos, siendo una importante alternativa para el estratega del cuadro italiano.

Y justamente, independiente a no tener muchos minutos y rodaje con el cuadro ‘bianconero’, el futbolista colombiano se ha ganado los elogios y respaldo de su entrenador Igor Tudor, quien se encuentra dichoso con poder contar con el ‘cafetero’ nuevamente.

Y sus declaraciones de hace un par de horas dejan en evidencia lo anteriormente mencionado, pues, ante los medios de comunicación, Igor dio destacado parte sobre Juan David, quien, al parecer, cada vez está mucho mejor y siempre a disposición del equipo.

Juan David Cabal, en un partido con Juventus la temporada pasada AFP.

“Cabal está mejorando físicamente, es un jugador que me gusta mucho y puede desempeñar múltiples roles. Es importante para mí, sé que puedo contar con él”, fueron las palabras del entrenador de la Juventus, dejando claro que el futbolista colombiano tiene un papel fundamental dentro del equipo.

No obstante, es importante recalcar que esta no es la primera vez que Juan David Cabal recibe elogios de parte de Igor Tudor, pues en una conferencia pasada se había ‘despachado’ en palabras de respaldo hacia el oriundo de Cali.

“Cabal es un chico excepcional, nos alegra que haya vuelto después de un año. Aporta energía, positividad y calidad, y espero que nos ayude de ahora en adelante”, había comentado en su momento el estratega de la Juventus.



¿Qué lesión sufrió Juan David Cabal?

Juan David Cabal sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento con la Selección Colombia en noviembre de 2024. El ‘cafetero’ fue operado en Francia poco después del diagnóstico; esto, en el Hospital Privé Jean Mermoz de Lyon por el Dr. Sonnery-Cottet, en presencia del Dr. Stefanini, quien es el director médico de la Juventus.

Juan David Cabal, defensa colombiano de Juventus, en acción de juego en la Serie A de Italia Getty Images

su proceso de recuperación se estimó entre seis y ocho meses. Y después de varios meses fuera de las canchas, finalmente Cabal, en septiembre de 2025, recibió el alta médica y estuvo listo para regresar a la actividad con Juventus.



¿Cómo va la Juventus en Serie A?

Tras la igualdad por 1-1 frente a Hellas Verona, este sábado, el cuadro 'bianconero' se mantiene parcialmente en lo más alto de la tabla de posiciones con diez unidades, una más que el Nápoles, que todavía no ha jugado su partido correspondiente a la cuarta jornada.