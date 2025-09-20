"Poco convincente" y ha "tenido mejores actuaciones", el partido de Luis Díaz vs. Hoffenheim

Bayern Múnich volvió al ruedo este sábado, siendo un nuevo partido de la Bundesliga el reto. El equipo donde milita Luis Díaz visitó al Hoffenheim con la misión de mantener la racha exitosa y lo consiguió, al derrotar 1-4 a su rival con gran actuación de Harry Kane, quien marcó triplete.

En el campo de juego PreZero Arena, 'Lucho' trató de imponer condiciones por la banda y llegar a la portería rival. El oriundo de Barrancas tuvo un par de intentos, incluso protagonizó una jugada 'maradoniana', dejando a rivales tirados, pero no tuvo éxito en el último cuarto de cancha.

Así las cosas, como es habitual tras un compromiso de Bayern Múnich, en los principales diarios alemanes salieron a la luz las calificaciones de los estelares en cancha, y por supuesto, Díaz Marulanda no fue ajeno a las mismas.

Luis Díaz en Hoffenheim vs Bayern Múnich - Foto: Getty Images

¿Qué dijeron en Alemania de la actuación de Luis Díaz en Hoffenheim vs. Bayern Múnich?

En ese orden de ideas, así resumieron en el diario 'T-Online' el desempeño del exLiverpool. "Recibió una tarjeta amarilla por una falta táctica (12'). Falló varias buenas oportunidades, rematando por encima del larguero en la mejor de ellas (55'). Además, picó el balón al larguero en el tiempo añadido. Ha tenido actuaciones significativamente mejores esta temporada".

En cuanto a su calificación le otorgaron un 4, aunque hay que precisar que en Alemania este número es de los puntajes más bajos junto al 5. El 1 y el alto son los más relevantes.

Pero ahí no pararon las observaciones en cuanto a la actuación del número '14' contra el Hoffenheim, ya que en tabloide 'Focus ONLINE' de Berlín también le otorgaron un cuatro de calificación, precisando que el guajiro decepcionó.

"Estuvo prácticamente fuera de la contienda durante un buen rato. Luego tuvo una buena oportunidad a corta distancia al comienzo de la segunda mitad, pero disparó por encima del larguero. En el tiempo añadido, Baumann atajó el disparo de Díaz. En general, una actuación poco convincente de Díaz", precisaron.

Mientras que en la página web de 'Merkur' comentaron que "Luis Díaz se perdió un récord histórico. Nunca antes un nuevo fichaje había marcado en sus primeros cuatro partidos. Tras anotar tres goles en sus tres primeros encuentros, Díaz no pudo seguir contra el Hoffenheim; esto se debió a que el colombiano parecía estar un poco desfasado en ataque y tuvo menos oportunidades que sus compañeros". Su calificación fue 4.