Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Se filtró qué pasó con Venezuela, en la derrota 6-3 con la Selección Colombia; “fue raro”

Se filtró qué pasó con Venezuela, en la derrota 6-3 con la Selección Colombia; “fue raro”

Semanas después de aquel partido de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que Venezuela se quedó sin chances de clasificar, rompieron el silencio. ¿Qué sucedió?

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de sept, 2025
Comparta en:
Venezuela vs Colombia
Venezuela vs Colombia en Eliminatorias Sudamericanas - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad