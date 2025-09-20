Se filtró qué pasó con Venezuela, en la derrota 6-3 con la Selección Colombia; “fue raro”

El pasado martes 9 de septiembre la Selección Colombia visitó a Venezuela en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, ganando 3-6 en Maturín y dejando sin chances de ir al repechaje al equipo vinotinto, un golpe muy fuerte para dicho país, que se ilusionaba con acercarse al Mundial de 2026, una ilusión que se terminó con esa dura, abultada e inesperada derrota de locales.

Por eso, luego de aquella mala noche para el combinado venezolano, su extécnico Fernando Batista, decidió romper su silencio sobre lo ocurrido ese día y filtrar qué fue lo que pasó en el entretiempo y en la segunda parte, cuando la 'tricolor' les pasó por encima.

Como Venezuela estaba pendiente de lo que hiciera Bolivia contra Brasil, el estratega argentino señaló en entrevista con 'DSports' que no quería que "en el vestuario se enteraran de ese resultado", y contó que se centró en que su "charla fuera más que de táctica, de tranquilidad, para que no se desesperaran todavía quedaban 50 minutos por delante".

A pesar de eso, el tanto de Luis Javier Suárez que adelantó nuevamente a la Selección Colombia afectó a sus jugadores, y de ahí la 'tricolor' no bajó la intensidad, aprovechó los espacios que dejaron sus rivales y se dio el abultado resultado en Maturín.



¿Qué pasó en Venezuela 3-6 Colombia, por Eliminatorias?

"Cuando Colombia nos hace el 3-2 entramos en una locura y eso los tranquilizó a ellos, jugabas contra una Selección que adelante tenía 200 millones de euros. Hicimos todo lo que no teníamos que hacer, éramos fuertes de local. No supimos tener tranquilidad y dependíamos de nosotros. Es fútbol, pero creo que lo merecíamos", explicó Fernando Batista.

Richard Ríos, en el partido entre la Selección Colombia y Venezuela Foto: AFP

Para cerrar calificó como "raro" el partido frente a los de Néstor Lorenzo, ya que "empezamos ganando y luego tenemos 20 minutos donde nos descontrolamos y contra esa clase de rivales lo pagas". A pesar de eso valoró el trabajo hecho por el seleccionado venezolano en las Eliminatorias Sudamericanas, ya que "en líneas generales hicimos una Eliminatoria buena, por eso llegamos con vida a la última fecha".

En dicho partido que finalizó 6-3 a favor de la Selección Colombia, Luis Javier Suárez fue la figura con cuatro goles (42', 50' 59' y 67), mientras que Jhon Córdoba y Yerry Mina complementaron las anotaciones para la 'tricolor'. En la vinotinto marcaron Telasco Segovia, Josef Martínez y Salomón Rondón.

Por esa dura derrota y la victoria 1-0 de Bolivia sobre Brasil, Venezuela se quedó sin el repechaje y los del Altiplano le quitaron el séptimo puesto de la tabla de posiciones, que les sigue dando chance de ilusionarse con ir al Mundial de 2026.