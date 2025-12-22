Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / A jugador de Selección Colombia lo critican por sus errores en final perdida; "muchos problemas"

A jugador de Selección Colombia lo critican por sus errores en final perdida; “muchos problemas”

En las últimas horas en la disputa por el título de la Copa de Brasil, Carlos Cuesta y Andrés Gómez fueron titulares con el Vasco da Gama y tuvieron presentaciones distintas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
Carlos Cuesta
Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez en Selección Colombia
AFP

