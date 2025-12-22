A jugador de Selección Colombia lo critican por sus errores en final perdida; “muchos problemas”

El Corinthians ganó este domingo la Copa de Brasil 2025 al vencer 2-1 al Vasco da Gama, de los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez, en el partido de vuelta de la final, con gol decisivo del neerlandés Memphis Depay, y obtuvo una plaza en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

A pesar de la participación de los dos jugadores de nuestro país en el estadio Maracaná, uno de ellos no tuvo una buena noche y se llevó varias críticas por su rendimiento en la cancha, que costó caro ya que perdieron el título.



Carlos Cuesta, criticado por final de Vasco da Gama vs Corinthians

En el portal de 'Globo Esporte' le dieron la nota más baja al defensor central colombiano, 3/10, y detallaron sus errores en los dos goles del 'timao'. "El defensa colombiano jugó la final en el Maracaná con el freno de mano puesto. Se alejó demasiado de Yuri Alberto y permitió que el delantero entrara solo al área para el primer gol del Corinthians. En el segundo, también llegó tarde a Memphis", detallaron sobre sus desatenciones en las anotaciones del rival.

Además, señalaron que Carlos Cuesta durante todo el compromiso "tuvo muchos problemas en el duelo personal con el 9 del Corinthians y salió perdiendo en varias ocasiones".

Por su parte, el también colombiano Andrés Gómez fue todo lo contrario a su compatriota en Vasco da Gama, ya que fue una de las figuras en medio de la dolorosa derrota 2-1 en la final de la Copa de Brasil contra el Corinthians.



Por eso, el citado medio resaltó que el exMillonarios "fue el jugador más incisivo del Vasco durante todo el partido, creando las ocasiones más peligrosas", y de paso aplaudieron que fue importante con la "sistencia para el gol de Nuno Moreira". Eso sí, también se enfocaron en "algunos errores de decisión, sobre todo en la segunda parte, pero no le temió a la final y terminó la temporada con una nota alta".

Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, figuras en la final de la Copa de Brasil. Getty Images.

Depay anotó en el minuto 63 en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, con asistencia de Yuri Alberto tras un contragolpe conducido magistralmente por Breno Bidon.

"Estoy orgulloso de todos los jugadores", celebró el internacional con los Países Bajos, de 31 años, en declaraciones a Globo Esporte TV.

"Había un montón de presión (...). Nadie creía en nosotros y este equipo respondió", añadió el ex volante ofensivo de Manchester United y Barcelona, entre otros clubes europeos, quien llegó al Timão en septiembre de 2024.

Yuri Alberto abrió el marcador para el Corinthians en el minuto 18 y Nuno Moreira igualó para el Vasco da Gama en el 42.

"Lo merecemos (...). ¡Es maravilloso!", festejó Yuri Alberto con la voz cortada por la emoción.

El encuentro de ida, jugado el miércoles en Sao Paulo, finalizó 0-0.

Dirigido por el exseleccionador de Brasil Dorival Júnior, el Corinthians corona con este título una temporada difícil, en la que acabó en el decimotercer puesto del Brasileirão.

Había ganado en el primer semestre, eso sí, el Campeonato Paulista.

Carlos Cuesta festejando anotación. Foto: AFP.

Es el cuarto título de la Copa de Brasil para el club, que se convierte en el octavo representante de Brasil en la Libertadores 2026, junto a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo y Bahia.

Yuri Alberto rompió la paridad tras un pase largo del lateral derecho Matheuzinho. El control fue perfecto, con lo que el atacante aprovechó que el portero Léo Jardim se quedó a medio camino en la salida para definir.

Nuno Moreira niveló antes del descanso, con un cabezazo a centro de colombiano Andrés Gomez.

El cotejo se definiría con una gran jugada de Breno Bidon, rematada por Depay. Breno recibió la pelota en la mitad de la cancha, giró y arrancó. Conectó entonces con Matheuzinho, quien profundizó para Yuri Alberto y el atacante le dejó todo servido al neerlandés. Depay, que sumó seis goles y tres asistencias en el Brasileirão, firmó su tercer tanto en la Copa de Brasil.