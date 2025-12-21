Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Andrés Gómez dio asistencia, pero Vasco perdió 2-1 con Corinthians, la final de Copa de Brasil

Andrés Gómez dio asistencia, pero Vasco perdió 2-1 con Corinthians, la final de Copa de Brasil

En la cancha también estuvo el colombiano Carlos Cuesta, pero junto a Andrés Gómez, de buen partido, quedaron subcampeones en el estadio Maracaná. Memphis Depay marcó el gol del título.

Por: EFE
Actualizado: 21 de dic, 2025
Andrés Gómez Vasco da Gama
Andrés Gómez Vasco da Gama vs Corinthians - Foto:
Vasco Oficial

