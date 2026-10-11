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Gol Caracol  / Ciclismo  / "Nairo Quintana me lo puso difícil y me hizo sufrir; eso generó que cada triunfo fuera más especial"

"Nairo Quintana me lo puso difícil y me hizo sufrir; eso generó que cada triunfo fuera más especial"

En el Gran Fondo, que se llevó a cabo en Cartagena, no faltaron los elogios para Nairo Quintana y uno de sus máximos rivales a lo largo de su carrera habló.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se retiró en 2026
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Cartagena fue el escenario de una despedida cargada de emociones para Nairo Quintana, quien reunió a miles de aficionados y a grandes figuras del ciclismo internacional en el Gran Fondo Fest 2026. Entre los invitados estuvo Alberto Contador, uno de los corredores que protagonizó intensas batallas deportivas con el colombiano y que aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras llenas de reconocimiento.

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El exciclista español, ganador de grandes vueltas y referente del pedalismo mundial, recordó los momentos en los que tuvo que enfrentarse a 'Nairoman' durante su trayectoria profesional. Lejos de ocultar la dificultad que representaba competir contra el boyacense, Contador destacó que esa rivalidad también le dio un valor especial a sus victorias.

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"Nairo, pues, ¿qué te voy a decir? Me lo has puesto muy difícil, me has hecho sufrir en muchos momentos, pero también hiciste que las victorias fueran más especiales porque tuve que llenarme de valor para vencerte. Ahora, inicias un nuevo camino", expresó el español.

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Sus palabras reflejaron el respeto que se construyó entre dos figuras que coincidieron en una época de grandes duelos en las carreteras europeas. Quintana y Contador compartieron competencia en algunas de las carreras más exigentes del calendario internacional, donde cada ataque, cada ascenso y cada jornada de montaña podían cambiar el rumbo de la clasificación.

Nairo Quintana, en medio de su Gran Fondo 2026, en Cartagena
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El colombiano, campeón del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, se convirtió en uno de los grandes referentes latinoamericanos del ciclismo. Su capacidad para escalar y competir contra los mejores del mundo lo llevó a protagonizar enfrentamientos memorables con corredores de distintas generaciones, entre ellos Contador.

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Por eso, el Gran Fondo celebrado en Cartagena fue mucho más que una cita deportiva. Con la presencia de 6.900 ciclistas de 21 países y leyendas como Chris Froome, Rigoberto Urán y el propio Contador, el evento sirvió para rendir homenaje a la trayectoria de Quintana.

El mensaje del español resumió una de las caras más especiales del deporte: los rivales que obligan a dar lo mejor de uno mismo también terminan convirtiéndose en parte fundamental de los triunfos y de la historia que queda por contar.

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