La Copa Sudamericana entra a semifinales, con duelo colombiano en Boca Juniors vs. Vasco

De las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025 solo queda Atlético Mineiro en la versión de la misma instancia en 2026 que comenzará esta semana con dos representantes brasileños, un argentino y otro uruguayo. Boca Juniors, que tiene en sus filas a Álvaro Montero y Sebastián Villa, confía en hacer una buena serie.

Hace un año, el penúltimo tramo del torneo involucró al Lanús argentino frente a Universidad de Chile, y al Atlético Mineiro brasileño contra el club ecuatoriano Independiente del Valle.

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En las semifinales de la edición 25, Boca Juniors recibirá este 13 de octubre a Vasco da Gama en La Bombonera y la vuelta quedó definida para el 20 de octubre en Río de Janeiro.

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Atlético Mineiro comenzará este miércoles en casa, el Arena MRV de Belo Horizonte, el pulso con Montevideo City Torque, y cerrará la serie el día 21 en el Estadio Centenario de la capital uruguaya.



Jugadores de Boca Juniors, tras un partido de Copa Sudamericana AFP

Para tener en cuenta: 11 claves de la Sudamericana

Tres países en semifinales: Brasil tiene dos representantes, Argentina uno y Uruguay uno: Atlético Mineiro y Vasco da Gama; Boca Juniors y Montevideo City Torque.



Boca busca un tricampeonato histórico: El club argentino ganó las ediciones de 2004 y 2005. Si conquista la Sudamericana de 2026, se convertirá en el primer tricampeón del torneo.



City Torque hace historia: El equipo uruguayo disputará por primera vez la fase semifinal de un torneo de la Conmebol. En 2026 está jugando por segunda vez la Copa Sudamericana.



Atlético Mineiro repite semifinal: El 'Galo' es de nuevo uno de los cuatro mejores equipos después de haber sido subcampeón de la competición en 2025.



Vasco da Gama vuelve después de 15 años: El conjunto carioca ha alcanzado por segunda vez una fase semifinal en la Copa Sudamericana. Antes jugó y perdió la de 2011.



El conjunto carioca ha alcanzado por segunda vez una fase semifinal en la Copa Sudamericana. Antes jugó y perdió la de 2011. Montevideo City Torque nunca perdió en casa: El equipo uruguayo acumula 7 victorias y 3 empates como local en la historia de la Sudamericana.



City Torque remontó dos goles: En cuartos de final perdió por 2-0 ante el Cienciano peruano en Cusco, pero una semana después goleó por 3-0 en Montevideo y avanzó a la semifinales.

La formación titular de Vasco da Gama frente a Santa Fe, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

El gol más rápido del torneo: El delantero brasileño de 34 años Bernard Anicio Caldeira Duarte 'Bernard', marcó para Atlético Mineiro a los 19 segundos a Santos en el partido de vuelta de cuartos de final.



Atlético Mineiro sobrevivió por penales: Después de perder por 2-0 el partido de ida, Atlético Mineiro ganó por 4-2 en la vuelta y con un triunfo por 3-1 en tanda de penaltis superó a Santos. El guardameta Gabriel Delfim se consagró entre los palos de Atlético Mineiro al atajar tres lanzamientos.



La final será en Colombia: El partido único de la final en esta edición 25 será el 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Goleadores: Merentiel y Cuello, tras el puesto de Rodríguez

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Con 7 goles y 26 años, el delantero uruguayo Salomón Rodríguez tiene la primera opción para consagrarse como máximo goleador de la edición 25 de la Sudamericana debido a que los equipos de sus principales perseguidores ya fueron eliminados.

A Rodríguez lo escoltan el brasileño Gabriel Barbosa, que marcó 6 hasta la eliminación del Santos, y el argentino Rodrigo 'Tucu' Contreras, de Millonarios, quien se despidió del torneo con 5 dianas.

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A pesar de la cómoda ventaja de Rodríguez, el premio al máximo goleador no está definido porque Boca Juniors y Atlético Mineiro siguen en carrera con el protagonismo de dos jugadores que han anotado tres goles.

Se trata del delantero uruguayo de Boca Juniors Miguel Merentiel y del centrocampista argentino de Atlético Mineiro Tomás Cuello.

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Así están los goleadores:

Con 7: Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque)

Con 6: Gabriel Barbosa 'Gabigol' (Santos)

Con 5: Rodrigo Contreras (ARG-Millonarios)

Con 3: Miguel Merentiel (URU-Boca Juniors) y Tomás Cuello (ARG-Atlético Mineiro).

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de Lig Argentina Getty Images

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Partidos de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana:

13 de octubre

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Boca Juniors (BRA) vs. Vasco da Gama (BRA)

14 de octubre

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Atlético Mineiro (BRA) vs. Montevideo City Torque (URU)

Partidos de vuelta de las semifinales:

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20 de octubre

Vasco da Gama (BRA) vs. Boca Juniors (ARG)

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21 de octubre

Montevideo City Torque (URU) vs. Atlético Mineiro (BRA). EFE