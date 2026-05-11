A Luis Díaz le llegó la inspiración para el Mundial 2026; emotiva noticia de última hora

Luis Díaz jugará su primer Mundial con la Selección Colombia y eso lo tiene muy ilusionado, sin embargo, este lunes anunció una importante noticia que sin duda será una inspiración extra para brillar y destacar en territorio norteamericano a mitad de año. El jugador del Bayern Múnich compartió el nacimiento de su tercer hijo, el cual será homónimo de su segundo nombre: Fernando. Se trata del primer varón de su relación con Gerdaldine Ponce, quien se une a sus pequeñas Charlotte y Roma.

"FERNANDO 11/05/2026. Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad", fue el emotivo mensaje del nacido en Barracas. La Guajira. La publicación estuvo acompañada de varias fotos del momento del nacimiento del bebé junto con su pareja y sus dos hijas.

Charlotte nació el jueves 25 de enero de 2024 y fue la segunda hija del colombiano que surgió del Barranquilla FC. “Charlotte es una niña tan esperada y deseada, que llegó a nuestras vidas con una magia increíble. En nuestro séptimo aniversario, el 25 de abril, decidimos que era momento de ver a nuestra familia crecer. Justo un mes después, también un 25, esta vez de mayo, recibimos la noticia que no pensamos escuchar tan pronto, nuestra bebé ya estaba con nosotros. Y hoy, 25 de enero, en un día que ya considerábamos especial, llegó nuestra pequeña. Dios nos ha bendecido con nuestra hija. Charlotte ha llegado para llenarnos de risas, amor y momentos inolvidables. Ahora el 25 de cada mes le pertenece a ella. Bienvenida mi princesa mágica”, fue el mensaje en esa ocasión.

Sin embargo, la primogenita de 'Lucho' y 'Geral' es Roma, quien nació el 4 de noviembre de 2021, cuándo jugaba en el Porto de Portugal.



De esta manera, Díaz Marulanda no solo llegará a la Copa del Mundo en su mejor momento deportivo gracias a los 26 goles y 21 asistencias en su temporada debut con el Bayern Múnich sino también rodeado por el amor y la unión de su familia.