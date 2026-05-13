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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. Once Caldas terminó con polémica, expulsados y enfrentamientos de bando y bando

Junior vs. Once Caldas terminó con polémica, expulsados y enfrentamientos de bando y bando

Por un penalti a favor del Once Caldas, en el Romelio Martínez hubo discusiones, empujones, amonestados y un expulsado, en un final dramático en el partido de cuartos de final de Liga BetPlay.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de may, 2026
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Junior vs Once Caldas Liga BetPlay 2026-I

Junior clasificó a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I tras empatar 2-2 con Once Caldas, este miércoles, en un final que tuvo muchas emociones en el estadio Romelio Martínez, con un penalti para los de Manizales, discusiones, empujones, varios amonestados y un expulsado.

Junior Liga BetPlay 2026-I
Fútbol Colombiano

¿Cuándo se juegan las semifinales de Liga BetPlay 2026-I, Nacional vs Tolima y Santa Fe vs Junior?

Ya se jugaba el tiempo de adición y el global iba 3-2 a favor de los 'tiburones', cuando Lucas Monzón le cometió falta dentro del área a Dayro Moreno. El VAR la revisó, le dio la autorización al juez central y el propio experimentado tolimense tomó la responsabilidad.

Sin embargo, durante varios minutos hubo discusiones, empujones y reclamos en el punto del penalti, ya que varios jugadores del Junior querían acercarse para dañar esa parte del terreno de juego, algo que evitaron los de Once Caldas. En medio de la tensión, el árbitro decidió mostrarle tarjeta roja a Jesús Rivas, y amonestar a otros futbolistas como Carlos Bacca, Jean Pestaña, Mateo Zuleta y el propio Monzón.

Después de unos instantes se pudo ejecutar la pena máxima, pero Dayro Moreno no estuvo tan efectivo como normalmente es, y el arquero uruguayo Mauro Silveira le adivinó el lugar de su remate, y con eso se convirtió en el héroe de la noche y de la clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I, donde el Junior se medirá a Independiente Santa Fe.

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