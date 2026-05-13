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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Jugadores de Tolima aseguraron que hinchas del Pasto los agredieron, tras el triunfo en el Libertad

Jugadores de Tolima aseguraron que hinchas del Pasto los agredieron, tras el triunfo en el Libertad

Unos bochornosos hechos se presentaron al final del compromiso de este miércoles, en el que Tolima venció a Pasto 2-0, con goles de Jersson González y de Juan Torres.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de may, 2026
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Pasto vs Tolima

Más allá del triunfo 2-0 de Deportes Tolima sobre Deportivo Pasto, en el sur del país, de los goles anotados por parte de Jersson González y de Juan Pablo 'Tatay' Torres y de la clasificación de los dirigidos por Lucas González a la semifinal para enfrentar a Nacional; en el estadio Libertad todo terminó en medio de bochornosos hechos con la aparición de hinchas en el césped del escenario deportivo tratando de agredir a los jugadores del vinotinto y oro.

Así se observó en algunos videos de redes sociales, en los que se nota el momento en el que los hombres de los visitantes abandonaron el terreno de juego corriendo ante las intimidaciones de los mencionados aficionados.

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Según fuentes consultadas en el Tolima, algunos jugadores contestaron de manera breve mensajes de Gol Caracol, hace pocos minutos. "Se metió un poco de gente, estaban como locos y a algunos hasta nos escupieron", manifestó uno de ellos, mientras que otro aseguró que "a mí y otros compañeros les tiraron patadas, aunque logramos llegar al camerino, pero estamos todos bien, sin problema".

Mientras tanto, periodistas de la ciudad de Pasto confirmaron lo sucedido y comentaron que "todo terminó caliente entre Pasto y Tolima. Por eso, finalizado el partido se dio un enfrentamiento entre los jugadores Diego Chávez y el 'Mariachi' Guzmán, que se encararon fuerte. Ahí después, la hinchada se metió, estuvieron cerca de los jugadores de Tolima y además de eso, tiraron objetos contundentes al terreno de juego. La terna arbitral también salió a toda de la cancha. Lamentable eso".

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Por ahora, no se han registrado reporte de la policía con respecto a lo sucedido, ni si hay detenidos y se esperará que consigna el informe arbitral, esto con el fin de ver si se procede con algún tipo de sanción para la plaza del Deportivo Pasto.

Hinchas Pasto vs Tolima

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