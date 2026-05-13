Lucas González le tiró dardos a Jonathan Risueño; "no hay que meterse con los oponentes"

En la capital de Nariño, Deportes Tolima confirmó su clasificación a la semifinal de la Liga Betplay I 2026 del fútbol colombiano al vencer 0-2 a Deportivo Pasto. En la ida, los 'pijaos' habían ganado 1-0, por lo que no dejaron dudas en su paso a una instancia más importantes en el torneo. Los goles de los dirigidos por Lucas González fueron convertidos por Jersson González y por Juan P. Torres.

Más allá de la buena actuación del conjunto visitante y de su evidente superioridad, en el estadio Libertad todo terminó en medio de bochornosos hechos con la aparición de hinchas locales en la cancha, en donde alcanzaron a tirar patadas y hasta escupitajos a los futbolistas de la visita. En redes sociales circularon videos de lo sucedido.

Además de eso, se dieron enfrentamientos entre jugadores de Pasto y Tolima y también intervinieron integrantes del cuerpo técnico.

Y tras el duelo, el que habló, y le dejó un claro mensaje al entrenador Jonathan Risueño, fue el profesor González, quien afirmó que "este -por Pasto- es un equipo que lo hizo muy bien en las 19 fechas del torneo, tácticamente hacía cosas que otros no hacían, los equipos sufrían para contrarrestarlo, esto habla muy bien de su entrenador. Es una lástima que su entrenador no se centre solamente en la táctica y que se desvíe con otras cosas, para que terminen pasando comportamientos como el que pasó al final. Pero somos responsables en el fútbol colombiano, principalmente las autoridades, que pase esto partido tras partido".



Publicidad

El timonel de los tolimenses siguió y agregó que "los protagonistas son los jugadores y los entrenadores nos deberíamos centrar en hacer que mejoren ellos, sin meternos con nuestros oponentes. Si toca ganar, perder o empatar se mira al frente y el sol sale al otro día. Acá en Pasto se ha desviado la atención".

No es la primera vez en la que jugadores y entrenadores de otros clubes señalaron al español Risueño por sus actitudes desde el banquillo.

Publicidad