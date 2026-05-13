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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez, con toques de calidad, un remate al palo y una caída 0-1 de Minnesota con Colorado

James Rodríguez, con toques de calidad, un remate al palo y una caída 0-1 de Minnesota con Colorado

James Rodríguez estuvo en la cancha durante 63 minutos y logró mostrar pinceladas con el balón en los pies. Así fue su adiós del club de la MLS. Es esperado para entrenar con Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de may, 2026
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James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.

A punto de unirse a la selección de Colombia para preparar el Mundial 2026, el cucuteño James Rodríguez vivió este miércoles una gris despedida con el Minnesota United al perder en casa 1-0 frente a Colorado Rapids en la MLS.

Rodríguez Rubio mostró pinceladas de su talento, tuvo algunas buenas habilitaciones para sus compañeros, en un remate de media distancia el balón terminó pegando en el palo y dejó en claro que su calidad técnica permanece, más allá de la poca continuidad con la que contó en este paso por el balompié estadounidense.

James Rodríguez volvió a jugar con Minnesota United.
Colombianos en el exterior

James Rodríguez y un espectacular remate; estuvo cerca de un golazo con Minnesota United

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Minnesota United, en un partido de la MLS
Colombianos en el exterior

El anuncio de James Rodríguez desde Minnesota United; celebran en Selección Colombia para el Mundial

Antes del inicio del juego, el United emitió un comunicado para confirmar que el mediapunta será liberado para que se sume a la concentración mundialista de Colombia.

James, que aterrizó en febrero en el United, se ausentará así de las dos últimas jornadas de la liga norteamericana (MLS) previas al parón por la Copa del Mundo de Norteamérica, que arranca el 11 de junio.

James Rodríguez Minnesota United

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El efímero contrato entre James y Minnesota concluye durante ese paréntesis de la competición. El United se guardó una opción de extenderlo hasta final de año aunque todo apunta a que no la ejercerá.

"El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante la concentración y a lo largo de todo el torneo", dijo el United en su comunicado.

Johan Mojica, lateral del Mallorca y de la Selección Colombia.
Colombianos en el exterior

Tranquilidad en Selección Colombia por Johan Mojica; fue suplente en partido del Mallorca

Hinchas de la Selección Colombia en el juego de preparación al Mundial 2026 frente a Francia.
Selección Colombia

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De esta forma, el capitán colombiano jugó probablemente sus últimos minutos con Minnesota en el choque del miércoles frente a Colorado, que inició como titular.

Un solitario gol del brasileño Rafael Navarro en un contragolpe en el minuto 26 dio el triunfo a los visitantes en el Allianz Field.

La calidad de James no fue decisiva como en el empate 2-2 del domingo ante Austin, en el que dio las dos asistencias de gol, y fue sustituido en el minuto 64.

El colombiano, de 34 años, disputó en total seis jornadas de la liga norteamericana (MLS) con los Loons, dos de ellas como titular, con un registro de dos asistencias y ningún gol en 194 minutos.

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El pasado fin de semana el exmediapunta del Real Madrid ya había avanzado sus planes de abandonar Minnesota y ponerse a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo a partir del domingo.

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