¿Cuándo se juegan las semifinales de Liga BetPlay 2026-I, Nacional vs Tolima y Santa Fe vs Junior?

Se terminaron los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, este miércoles 13 de mayo, con la victoria 0-2 de Tolima sobre el Pasto y el empate 2-2 del Junior frente al Once Caldas, que dejaron a los 'pijaos' y 'tiburones' en las semifinales del campeonato del fútbol colombiano.

Con esto, quedaron definidas las llaves de 'semis', que serán Atlético Nacional contra Deportes Tolima e Independiente Santa Fe frente al Junior. Los partidos de ida serán en Ibagué y Bogotá, mientras que los de vuelta en Medellín y Barranquilla.



¿Cuándo se jugarán las semifinales de Liga BetPlay 2026-I?

A falta de la confirmación de horarios por parte de la Dimayor, se conoció que este sábado 16 de mayo serán los dos partidos de ida de las semifinales del fútbol colombiano, porque Santa Fe y Tolima tienen programados partidos de Copa Libertadores, el próximo martes 19 de mayo. Solo faltaría conocer la hora de cada compromiso.

Sábado 16 de mayo - partidos de ida

Tolima vs Nacional

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)



Santa Fe vs Junior

Estadio: El Campín (Bogotá)

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Extraoficialmente se habla que el duelo entre 'cardenales' y 'tiburones' sería a las 8:30 p.m. en el Nemesio Camacho El Campín, mientras que el de 'pijaos' y 'verdolagas' se daría a las 6:00 p.m.

Los partidos de vuelta serían el próximo fin de semana del 23 y 24 de mayo, aún por saber la programación por parte de la Dimayor, pero lo que sí es seguro es que las llaves se cerrarán en el Atanasio Girardot y el Romelio Martínez, respectivamente.

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Así llegó Nacional a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I

Los dirigidos por Diego Arias terminaron el 'todos contra todos' como líderes de la tabla de posiciones, con 40 puntos, producto de 13 victorias, un empate y cinco derrotas.

Ya en los cuartos de final en la ida venció 1-2 a Internacional de Bogotá, y luego, en el Atanasio Girardot, consiguió una goleada histórica 7-1 frente al cuadro capitalino.

Así llegó Tolima a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I

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Los de Lucas González tuvieron altibajos pero clasificaron con anticipación a los playoffs del fútbol colombianos. En la primera fase quedaron sextos, con 31 puntos.

Ya en cuartos de final mostraron superioridad contra el Pasto, ganando 1-0 en el Manuel Murillo Toro, y este miércoles aseguraron su clasificación venciendo 0-2 en el Departamental Libertad.

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Así llegó Santa Fe a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I

Los 'cardenales', dirigidos por Pablo Repetto, sufrieron hasta la última fecha para clasificar a los playoffs, pero derrotaron 3-1 a Internacional de Bogotá y así siguieron en la lucha por el título del primer semestre del fútbol colombiano.

El cuadro capitalino viene de menos a más en el campeonato de nuestro país y en cuartos de final dejó en el camino al América de Cali, empatando 1-1 en el Pascual Guerrero, y goleando, gustando y ganando 4-0 en El Campín, en la noche de martes.

Así llegó Junior a las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I

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El equipo barranquillero tuvo una destacada fase del 'todos contra todos', terminando en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 35 puntos, tras once victorias, dos empates y seis derrotas.

Ya en cuartos de final no la tuvieron fácil, pero lograron imponerse a un complicado Once Caldas, de Dayro Moreno, quedando 3-2 en el marcador global, luego del 1-0 en la ida en Manizales, y un partidazo 2-2 este miércoles en el Romelio Martínez.