Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crystal Palace, con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, venció 1-0 a Fredrikstad en Conference League

Crystal Palace, con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, venció 1-0 a Fredrikstad en Conference League

La Conference League cumplió este jueves la ida de la última ronda de clasificación a dicho torneo, y el Crystal Palace con Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, tomó ventaja en su serie.

Crystal Palace superó al Fredrikstad FK en la ida de los 'play-offs' de la Conference League.
X de @CPFC
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 21, 2025 04:55 p. m.
Editado por: Gol Caracol