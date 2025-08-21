A Daniel Muñoz le ahogaron el grito de gol con Crystal Palace en Conference League: acá la jugada

Publicidad
Crystal Palace tuvo actividad este jueves 21 de agosto en la Conference League. En dicho certamen se cumplieron los compromisos de ida de la última ronda de clasificación; lo cierto es que en las 'águilas' fueron titulares y jugaron todo el partido frente al Fredrikstad FK los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.
En el Selhurst Park, la casa del Palace, los futbolistas 'cafeteros' tejieron una gran jugada que no terminó en gol por el arquero del equipo rival.
La misma se presentó al minuto 78 y cuando el conjunto del sur de Londres ganaba 1-0 gracias a un gol de Jean-Philippe Mateta. Fue allí tras un par de despejes que la pelota le quedó servida a Jefferson Lerma, quien sacó un centro al área y apareció Muñoz con un certero cabezazo; pero Martin Børsheim, golero del Fredrikstad, le ahogó el grito del gol al antioqueño.
Post again!— Channel 5 Sport (@Channel5Sport) August 21, 2025
Daniel Muñoz nearly makes it two for Palace 🦅 pic.twitter.com/F6v0gYu299
