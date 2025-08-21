Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /

A Daniel Muñoz le ahogaron el grito de gol con Crystal Palace en Conference League: acá la jugada

Tras una serie de despejes, la pelota le quedó servida a Jefferson Lerma, quien sacó un centro al área y allí apareció Daniel Muñoz con un certero cabezazo. Fue contra Fredrikstad FK.

Daniel Muñoz, lateral colombiano del Crystal Palace.
Foto: AFP.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 05:24 p. m.