Dayro Moreno, en retoque estético de 4 horas cada 15 días antes de sus 40 años; “sufrimos mucho”

Dayro Moreno, artillero de la actual Copa Sudamericana con el Once Caldas, parece tener la fórmula de la eterna juventud, ya que corre, juega, se comporta y se ve como si fuera un veinteañero más.

De hecho, su desempeño en la cancha es superior al de un sinnúmero de futbolistas mucho menores que él, pues no logran igualar sus números y récords, que día a día se vuelven más inalcanzables.

El tolimense va a cumplir 40 años de edad el próximo 16 de septiembre y lejos de aparentar estar en el declive de su carrera, demuestra lo contrario con lo que popularmente se denomina como una ‘segunda primavera’.

Sin embargo, se esmera para que las 4 décadas no deterioren su imagen, por lo que oculta su calvicie con una serie de trenzas diseñadas especialmente para él y con las cuales 'gambetea' a alopecia.

Publicidad

En ese sentido, intenta conservar un vestuario moderno, con finos accesorios y joyas para adornar su ‘look’, y no se priva de los placeres y diversiones de la vida, como él mismo lo ha reconocido en repetidas oportunidades al señalar que la rumba es parte de su ser.

Pese a ello, trabaja al máximo para conservar su calidad como futbolista y su cuota anotadora, algo que complementa con sacrificios que contribuyen a fortalecer el espíritu libre y joven con el que busca ser reconocido.



Dayro Moreno, sometido a retoque estético antes de sus 40 años

El goleador dejó al descubierto dicha particularidad en sus redes sociales, en las que se está dedicando a mostrar su cotidianidad. Fue así como reveló que cada 2 semanas se arregla las uñas de manos y pies en un procedimiento que consume gran parte de su día y que suele ser doloroso.

Publicidad

Al respecto, le dio la palabra a la esteticista Carolina García, encargada de atenderlo a él y gran parte del plantel del Once Caldas, para que diera detalles.

“Dayro viene cada 15 días, el arreglo de sus uñas dura 4 horas y se me duerme. Sufrimos mucho porque no se sostiene”, ventiló.

Y añadió que lo que requiere el artillero muchas veces es tan extremo que debe tener en cuenta la fecha de cada juego para que Moreno no sea baja para su equipo.

“Toca tener un cuidado muy especial porque uno no puede llegar a lastimarlo ni hacerle de más porque eso lo perjudicaría en los partidos”, aclaró.

Publicidad

Imagen: El diario de Dayro

De esta manera, el atacante destina gran parte de su tiempo para lucir diferentes colores y diseños, un sello que lo hace diferente a los demás.

Publicidad

En video, las revelaciones (desde el minuto 4:20):