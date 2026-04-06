A Luis Díaz lo tienen pillado en el Real Madrid, antes de partido de Champions; “de gran talento”

Se acerca la hora del partido que acapara las miradas del mundo del fútbol en los cuartos de final de la Champions League, Real Madrid vs Bayern Múnich, por lo que desde este lunes se palpita dicho encuentro con las declaraciones de sus entrenadores, en este caso de Álvaro Arbeloa, quien tiene bien analizado a su rival, especialmente a su tridente ofensivo, compuesto por Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise.

En la rueda de prensa previo a este compromiso, el DT de los 'merengues' destacó las cualidades del cuadro bávaro dirigido por Vincent Kompany, tomando precauciones desde ya con el colombiano, el inglés y el francés, quienes son su principal amenaza en el duelo de este martes en el estadio Santiago Bernabéu.



En Real Madrid tienen vigilado a Luis Díaz y al Bayern Múnich

Arbeloa destacó que el equipo alemán es está "muy bien entrenado, cuya identidad y estilo de juego son evidentes de inmediato. Son muy agresivos en defensa, obligando a todos sus jugadores a replegarse de forma excepcional", y para agregar, y ya refiriéndose a los aspectos de ataque de los bávaros, resaltó que "con el balón, crean ocasiones por las bandas con jugadores de gran talento. Creo que son un equipo muy completo con muchas armas. Y son extremadamente comprometidos en defensa", terminando dándole crédito a "Kompany, quien merece todos los elogios porque está haciendo un trabajo tremendo".

Eso sí, el técnico del Real Madrid confía también en sus futbolistas, puntualizando en que "saben perfectamente qué tipo de partido les espera. No tengo que advertirles de nada. Son cuartos de final contra un equipo con una gran historia, y con el Bernabéu rugiendo. Creo que todos somos conscientes de ello", dejando saber que también tienen grandes jugadores para lograr seguir en la lucha por el título de la Champions League.

Luis Díaz, figura en Bayern Múnich. Getty Imágenes

A pesar de eso, Álvaro Arbeloa es consciente que será un duelo de titanes y dos de los clubes con más relevancia en Europa. "El Real Madrid siempre ha estado a la altura de las circunstancias ante los grandes equipos. Nos enfrentamos al equipo más en forma de Europa en este momento. Sabemos el reto que supondrán sobre el terreno de juego. Nuestra historia con el Bayern siempre es especial. El Bernabéu va a vivir otra gran noche de Champions League", cerró diciendo el técnico de los 'merengues'.



Por el momento, la noticia previo a este encuentro es la recuperación del delantero inglés Harry Kane, quien tras unas molestias en uno de sus tobillos entrenó este lunes y viajó a España para estar como titular junto a Luis Díaz y Michael Olise, este martes. El duelo será desde las 2:00 p.m. (hora colombiana), y se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney Plus.