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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz lo tienen pillado en el Real Madrid, antes de partido de Champions; “de gran talento”

A Luis Díaz lo tienen pillado en el Real Madrid, antes de partido de Champions; “de gran talento”

En la previa del estelar encuentro entre Real Madrid y Bayern Múnich, el técnico de los 'merengues' se refirió a la calidad de los delanteros del equipo alemán, donde 'Lucho' es una de sus figuras.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

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