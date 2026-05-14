A Luis Díaz y a Harry Kane los veneran a nivel del fútbol europeo; el equipo en el que los metieron

Luis Díaz y Harry Kane han creado una sociedad imparable en Bayern Múnich, y esa compenetración se ha visto reflejada en el campo de juego con goles, asistencias y noches mágicas de fútbol; el colombiano y el inglés no sólo han dejado huella en la actual Bundesliga, sino que también fueron 'temidos' por las defensas rivales a nivel de Europa, mientras su club estuvo en competencia en la Champions League.

Tanto el '9' de la Selección Inglaterra como el '7' de Colombia son piezas claves del elenco conducido por Vincent Kompany; han mantenido una regularidad en la escuadra 'bávara' y su desempeño no sólo significó goles importantes para el beneficio del equipo; también sirvió para el título anticipado del certamen 'teutón'. Esos números en la temporada, le permitieron ser incluidos en un importante equipo.

Así las cosas, tanto el de Barrancas como Kane fueron seleccionados en el equipo ideal de la temporada, hasta ahora, entre las cinco principales ligas del 'viejo continente'. Comparten ataque con la estrella y 'crack' del Barcelona y la Selección España, Lamine Yamal.



Fue la cuenta en la red social de 'X' 'Who Scored' que reveló este importante reconocimiento para 'Lucho' y su 'llave' en el Bayern Múnich. Este sitio especializado en estadísticas promedió las actuaciones en cada posición entre los futbolistas que militan en la Premier League, la Liga de España, la Serie A italiana, la Ligue 1 francesa y la Bundesliga.

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En ese orden de ideas, Díaz Marulanda promedió un puntaje de 7.44, y en el caso de Kane, fue de 8.07.

Team of the Season So Far | Europe's Top Five Leagues 🌍⭐️ pic.twitter.com/eeqGxrbyGe — WhoScored (@WhoScored) May 13, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El próximo compromiso del oriundo de Barrancas y figura con la Selección Colombia está pactado para este sábado 16 de mayo, en el Allianz Arena, en cumplimento de una nueva jornada de la Bundesliga. El rival a vencer será el Colonia, en un juego donde la pelota rodará a las 8:30 de la mañana, en horario de Colombia.