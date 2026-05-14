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Gol Caracol  / Convocados de la Selección Francia para el Mundial 2026; Mbappé y Dembélé al comando

Convocados de la Selección Francia para el Mundial 2026; Mbappé y Dembélé al comando

Didier Deschamps desveló este jueves el grupo de 26 jugadores de la Selección Francia para disputar el Mundial 2026, con sorpresas y ausencias entre la convocatoria.

Por: AFP
Actualizado: 14 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé lidera el listado de Francia para el Mundial 2026.

El director técnico de la Selección Francia, Didier Deschamps, desveló este jueves su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 (11 junio - 19 julio) en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado 'galo'.

Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, también figuran en una línea de ataque temible.

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Por su parte, Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League, William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a 'les bleus'. Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike.

El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N’Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos sobrevivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

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Deschamps, que dirigirá a 'les bleus' por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, dejó fuera de la nómina al arquero del PSG, Lucas Chevalier, y llamó como tercer arquero a Robin Risser en una lista de 26 jugadores sin sorpresas destacadas.

Quizás la mayor sorpresa sea la ausencia de Eduardo Camavinga, de quien se esperaba que participara en el Mundial hasta hace poco. Finalmente, se ha convocado a un defensa más, Maxence Lacroix.

Eduardo Camavinga, jugador de Francia, en medio de un juego de la Eurocopa 2024.

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La lista de la Selección Francia para el Mundial 2026:

Arqueros: Mike Maignan (30 años, AC Milan), Robin Risser (21 años, RC Lens), Brice Samba (32 años, Stade Rennais).

Defensores: Lucas Digne (32 años, Everton), Malo Gusto (22 años, Chelsea), Lucas Hernandez (30 años, PSG), Théo Hernandez (28 años, Al-Hilal), Ibrahima Konaté (26 años, Liverpool), Jules Koundé (27 años, FC Barcelona), Maxence Lacroix (26 años, Crystal Palace), William Saliba (25 años, Arsenal), Dayot Upamecano (27 años, Bayern Múnich).

Mediocampistas: N'Golo Kanté (35 años, Fenerbahçe), Manu Koné (24 años, AS Roma), Adrien Rabiot (31 años, AC Milan), Aurélien Tchouaméni (26 años, Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (20 años, PSG).

Delanteros: Maghnes Akliouche (24 años, AS Mónaco), Bradley Barcola (23 años, PSG), Rayan Cherki (22 años, Manchester City), Ousmane Dembélé (28 años, PSG), Désiré Doué (20 años, PSG), Jean-Philippe Mateta (28 años, Crystal Palace), Kylian Mbappé (27 años, Real Madrid), Michael Olise (24 años, Bayern Múnich), Marcus Thuram (28 años, Inter de Milán).

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