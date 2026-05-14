¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 6?

Un decidido Ben Turner logró el quinto puesto en el sprint final tras quedar atrapado tras una caída en el húmedo tramo final hacia Nápoles, en la sexta etapa del Giro de Italia 2026.

Turner se vio frenado por dos ciclistas que cayeron delante de él en la última curva, pero luchó hasta la línea de meta en un final cuesta arriba y resbaladizo, que ganó Davide Ballerini (Astana).

Egan Bernal y Thymen Arensman mantuvieron sus posiciones en la clasificación general antes de la dura prueba de la séptima etapa en Blockhaus el viernes, al llegar sanos y salvos en el pelotón.

Así fue la victoria Davide Ballerini en la etapa 6 del Giro de Italia 2026

El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana) se impuso en un nuevo accidentado esprint final, después de la sexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Paestum y Nápoles, tras una caída que eliminó a muchos de sus rivales.



En segundo lugar entró en la meta el belga Jasper Stuyven y, en tercero, el francés Paul Magnier, ambos del Soudal Quick-Step, que salvaron de milagro la caída. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain) conservó sin mayores dificultades la 'maglia' rosa en un día tranquilo para los ciclistas de la general.

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La fuga nunca tuvo opciones reales de alcanzar la meta con éxito. A Luca Vergallito y Edward Planckaert (Alpecin) se unieron pronto Mattia Bais (Polti VisitMalta), Manuele Tarozzi y Martin Marcellusi (Bardiani). El pelotón los llevó en todo momento a menos de un minuto y terminó por neutralizarlos a falta de 37 kilómetros.

Como todo parecía anticipar, el pelotón llegó reunido al último kilómetro, marcado por dos tramos adoquinados y una ligera pendiente hacia arriba. El grupo se estiró, con los Unibet por delante, hasta que una caída en los adoquines tiró al suelo a los que marchaban en los primeros puestos. Eso le dio la oportunidad a Davide Ballerini para lanzar el esprint y hacerse con el triunfo.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 6

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1. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) - 24h 47' 13''

2. Igor Arrieta (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 51''

3. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 3' 34''

4. Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) - a 3' 39''

5. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) - a 5' 17''

6. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6' 12''

7. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 6' 16''

8. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 6 16''

9. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 6' 16''

10. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6' 18''