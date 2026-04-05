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Gol Caracol  / Ciclismo  / "Hice todo lo posible para ganar el Tour de Flandes, pero Tadej Pogacar es un fenómeno"

"Hice todo lo posible para ganar el Tour de Flandes, pero Tadej Pogacar es un fenómeno"

Las reacciones por lo hecho por Tadej Pogacar en el segundo monumento de la temporada no se hicieron esperar y hasta sus máximos rivales lo reconocen.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista del UAE Team Emirates, felicitado por Mathieu van der Poel, tras ganar el Tour de Flandes
Tadej Pogacar, ciclista del UAE Team Emirates, felicitado por Mathieu van der Poel, tras ganar el Tour de Flandes
AFP

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