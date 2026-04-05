"Hice todo lo posible para ganar el Tour de Flandes, pero Tadej Pogacar es un fenómeno"

El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin) no pudo lograr su cuarto triunfo en el Tour de Flandes porque, a pesar de que hizo "todo" lo que tenía que hacer, lo impidió "un fenómeno" como Pogacar.

"Hice todo lo que tenía que hacer, pero Tadej Pogacar se mostró imparable. El ciclismo es muy simple. Estaba pedaleando a 650 vatios y simplemente no pude seguirle el ritmo", comentó Van der Poel en meta.

A unos 32 kilómetros de la meta, Mathieu van der Poel empezó a pasar apuros ante la presión de Pogacar, incluso con calambres.

"Tuve un problema. Hay un fenómeno en las carreras que se dan aquí, que es Pogacar. Yo hice todo lo que tenía que hacer, pero había alguien más fuerte. No había nada que pudiera hacer al respecto", insistió.



Van der Poel cedió en el tercer paso por el Viejo Kwaremont.

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"En el tramo llano del Oude Kwaremont pude aguantar un rato e incluso parecía que me acercaba un poco más, pero Tadej aún tenía fuerzas de sobra. En ese momento cedí y tuve que someterme a la ley del más fuerte", aclaró.

Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel pudieron ser descalificados del Tour de Flandes 2026 AFP

Fue el séptimo podio de Van der Poel en Flandes, pero reconoció: "No es el podio más bonito de la historia".

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"Soy lo suficientemente realista como para saber que Tadej siempre es el rival a vencer. Alcancé el nivel que me propuse. Él, simplemente, era demasiado fuerte", subrayó.

El próximo domingo llega la París Roubaix, otro duelo con Pogacar.

"Esta oportunidad se ha esfumado y la suerte también jugará un papel importante la semana que viene. Primero me tengo que recuperar. Hoy tuve que luchar por el podio", concluyó.