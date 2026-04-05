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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano

A qué hora juega HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano

La Selección Colombia Sub-17 hará su debut en el Sudamericano de la categoría frente a Ecuador. ¡El partido irá EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia Sub-17.
Jugadores de la Selección Colombia Sub-17.
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