A qué hora juega HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano

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La Selección Colombia Sub-17 tendrá HOY domingo 5 de abril su estreno en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay, con el firme objetivo de ganarse uno de los cupos al Mundial de Catar a realizarse en este mismo año.
Los dirigidos por Fredy Hurtado se enfrentarán a Ecuador en partido correspondiente al Grupo A, que también integran Uruguay, Chile, y los anfitriones, Paraguay. Así las cosas, la 'tricolor' espera iniciar con buen pie en el certamen de la Conmebol.
En ese orden de ideas, el combinado Sub-17 de nuestro país y sus similares ecuatorianos se enfrentarán HOY domingo 5 de abril en el Estadio CARFEM, en Ypané, Paraguay, a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.
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Y como es habitual, los partidos de la selecciones juveniles de Colombia los podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol HD2, en la plataforma de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace, https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se programe y no se lo pierda.
Además, este domingo rivalizarán Uruguay y Paraguay a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.
Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali
Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca
Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín
Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali
Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza
Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil
John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira
Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional
Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional
José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo
Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil
Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín
Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios
Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín
Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín
Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp
Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar
Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C
Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C
Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)
Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif
Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C