La Selección Colombia Sub-17 tendrá HOY domingo 5 de abril su estreno en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay, con el firme objetivo de ganarse uno de los cupos al Mundial de Catar a realizarse en este mismo año.

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Los dirigidos por Fredy Hurtado se enfrentarán a Ecuador en partido correspondiente al Grupo A, que también integran Uruguay, Chile, y los anfitriones, Paraguay. Así las cosas, la 'tricolor' espera iniciar con buen pie en el certamen de la Conmebol.

A qué hora juega HOY la Selección Colombia Sub-17 vs. Ecuador en el Sudamericano

En ese orden de ideas, el combinado Sub-17 de nuestro país y sus similares ecuatorianos se enfrentarán HOY domingo 5 de abril en el Estadio CARFEM, en Ypané, Paraguay, a partir de las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.



Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 - Foto: FCF

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Y como es habitual, los partidos de la selecciones juveniles de Colombia los podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol HD2, en la plataforma de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace, https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se programe y no se lo pierda.



El otro partido del día en el Sudamericano Sub-17

Además, este domingo rivalizarán Uruguay y Paraguay a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.



Recordemos la convocataria de la Selección Colombia Sub-17 para el Sudamericano:

Luigi Joel Ortiz Mañunga – Deportivo Cali

Gilberto Adrián Saavedra Garcés – Real Soacha Cundinamarca

Luis Eduardo Maturana Moreno – Deportivo Independiente Medellín

Santiago Vallecilla González – Deportivo Cali

Edwin Estrella De La Rosa – Belén La Nubia – Arco Zaragoza

Juan José Fori Viveros – C.D Estudiantil

John Mauricio Maturana Carabali – Internacional De Palmira

Samuel Martínez Valencia – Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán – Atlético Nacional

José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional

Matías Caicedo Sinisterra – Independiente Yumbo

Camilo Blandón Arriaga – C.D Estudiantil

Anderson Yair Murillo Mosquera – Deportivo Independiente Medellín

Freyder Alexis Celis Vega – Millonarios

Eíder Luis Carrillo Córdoba – Deportivo Independiente Medellín

Adrián Felipe Mosquera Bello – Deportivo Independiente Medellín

Dilan Santiago Bonilla Andrade – Aafp

Jean Karlo Rojas Pérez – Alianza Valledupar

Jerson Balanta Guaza – Orsomarso S.C

Carlos Alberto Rodríiguez Herazo – Junior F.C

Álex Gómez – Red Bull Ny (Usa)

Julio Andrés Sinisterra Cuero – Fortaleza Ceif

Miguel Ángel Agámez Cabarcas – Barranquilla F.C