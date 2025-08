A Miguel Borja se le 'apareció la Virgen' en River; oportunidad de oro para el 'Colibrí'

Miguel Borja es uno de los nombres que suena en la interna de River Plate para salir a finales del año, esto debido a su poco protagonismo goleador en los últimos meses. Sin embargo, para el próximo desafío que tendrá la 'banda cruzada' no quedó más que confiar en el 'Colibrí' para este juego.

Los de Marcelo Gallardo visitarán a Independiente, este sábado 9 de agosto, uno de los 'clásicos' del fútbol argentino y en donde ya se reporta que la boletería para ingresar a este encuentro está totalmente agotada; el 'rey de copas' argentino hará sentir su localía para este partidazo.

Tras conocerse las lesiones de Maxi Salas y Sebastián Driussi hace algunos días, el cuerpo médico de River indicó en las últimas horas que es muy difícil que se recuperen para este encuentro, dejando sin un delantero centro para el 'Muñeco' (Gallardo) en este partido, obligándolo a poner como inicialista a Miguel Borja, algo que no se veía venir y no pasaba hace semanas.

Así lo confirmó 'TyC Sports' de Argentina, que "Miguel Ángel Borja se impone para ser el centro-delantero titular en el duelo contra Independiente, este sábado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini", se inició leyendo.

Miguel Borja en River AFP

"El colombiano - quien tuvo una floja actuación y falló en varias oportunidades en el duelo con San Martín de Tucumán por Copa Argentina - buscará reencontrarse con el gol. Su último tanto fue ante Platense en el inicio del Clausura: fue su séptima conversión en 32 partidos en lo que va de la temporada", dieron a conocer en su página web.

Y es que Maxi Salas sufrió un esguince de rodilla, mientras que Sebastián Driussi sigue sin estar al cien por ciento en una larga rehabilitación por el esguince severo en el ligamento interno de su tobillo izquierdo, lesión que padece desde el duelo contra el Urawa Red Diamonds en el debut en el Mundial de Clubes el pasado 17 de junio.



Marcelo Gallardo defendió a Miguel Borja

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, protagonizó un cruce con un periodista que cuestionó el rendimiento del oriundo de Tierralta en el pasado duelo frente a San Martín, donde insinuó que el delantero se mostró flojo e incómodo en la cancha. Sin embargo, el 'Muñeco' no dudó en respaldar a su goleador: "No lo veo incómodo, hoy tuvo cinco chances de gol. Él se destaca por sus goles, y yo analizo también sus rendimientos. Me gustó el partido que hizo más allá de que no hizo goles", sentenció.