James Rodríguez, entre los "peores" fichajes de la historia de club europeo; con desconocidos

James Rodríguez milita en la actualidad en el Club León de México, pero desde el 'viejo continente' lo recuerdan y no precisamente por su buen desempeño y actuaciones dentro del campo de juego, sino porque se encuentra entre los "peores cinco fichajes" de un club europeo en el tiempo reciente. En este listado hay jugadores poco conocidos para el continente americano.

Fue en 'Despierta San Francisco', programa de 'Radio Marca' que el periodista Pablo Villa, dio a conocer el 'top 5' de las peores contrataciones del Rayo Vallecano en los últimos años, y el nombre del capitán de la Selección Colombia apareció aquí.

Hay que indicar que dicho comunicador aclaró previamente lo siguiente: "Yo de los 70' u 80' no hablo, solo de lo que he visto desde los 90 hasta los 2000 en adelante".

James Rodríguez en Rayo Vallecano AFP

Dando esa explicación, el periodista que es una voz autorizada referente a la información del elenco de Vallecas, posicionó a James David en el quinto lugar de este escalafón.

"El más mediático de todos y el que más le costó colocar en la lista. James llegó con cartel de MVP de la Copa América, generó una ola de ilusión —sobre todo en la comunidad colombiana de Madrid— pero acabó diluyéndose con apenas 6 partidos de Liga y uno de Copa", así lo presentaron al '10' cucuteño en el mencionado programada radial.

Y a continuación, Villa sostuvo que: "Es verdad que siempre ha sido un jugador más de selección que de clubes, ahí está su currículo reciente. No se adaptó, no presionaba, no encajaba en el sistema. Se fue con una sola asistencia".

Incluso, hicieron una comparativa con Falcao García, quien también pasó por Rayo Vallecano. El 'Tigre', "hizo una muy buena primera temporada, luego las lesiones. Pero Falcao tiene otra aura, otra actitud; con mejor rendimiento y actitud, lo dejó aún más expuesto".



¿Quiénes son los otros jugadores que aparecen en este listado?

En el cuarto lugar de los peores fichajes del Rayo Vallecano está el delantero danés, Nicki Bille, quien llegó al club madrileño cedido desde el Villarreal para la temporada 2012-2013. Lo recuerdan porque tenía un tatuaje de pistola cuello.

Ya en el tercer puesto se encuentra José León, un central español que arribó en el 2018 y se formó en las divisiones menores del Real Madrid, pero no llegó a debutar con el primer equipo. En el segundo lugar del 'top 5' de peores fichajes en la historia reciente del Rayo está el extremo chino, Zhang Chengdong, y en el primer lugar aparece, Abdulmajeed Al-Sulayhem, quien es un centrocampista saudí.