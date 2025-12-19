Luis Díaz no se cree estrella de Selección Colombia rumbo al Mundial 2026; le tiró la pelota a James

Luis Díaz pone su mirada en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, y a pesar de ser el futbolista de nuestro país que más está destacando en Europa y en un equipo como el Bayern Múnich, de Alemania, él expresa tener los pies sobre la tierra, se da su lugar en la interna de la 'tricolor' y decidió dejarle esa responsabilidad de liderazgo a James Rodríguez.

En medio de una entrevista con 'The Guardian', en la que tocó varios temas como su presente en Múnich, lo que se avecina para el próximo año, también le preguntaron sobre la importancia del '10' y capitán del combinado nacional, a quien llenó de elogios.



Luis Díaz no se cree la máxima estrella de la Selección Colombia

El nacido en Barrancas aseveró que James Rodríguez "es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma", agregando que también "siempre lo da todo por la selección cada vez que juega", siendo la persona que todos en el grupo "admiramos".

De hecho, Luis Díaz explicó que para él, por la madurez, el bagaje y la experiencia del mediocampista cucuteño "está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida", por lo que es una figura importante dentro y afuera de la cancha.

Pero hubo un momento de nostalgia para 'Lucho', quien espera poder seguir compartiendo con James Rodríguez por muchos años más, reiterando una vez más que es la máxima estrella de la Selección Colombia, por lo que ha logrado en Mundiales, Copa América, Eliminatorias Sudamericanas y más.



Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia FCF

Publicidad

"No sé cuánto tiempo le queda, quiero disfrutarlo más, Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros", cerró Luis Díaz en esta entrevista, en la que de paso ya palpitó lo que será el partidazo de fase de grupos frente a Portugal, de Cristiano Ronaldo, poniendo su mirada en el duelo más complicado y tildándolo de "increíble" y analizando que será "un partido muy disputado pero obviamente buscaremos la victoria".

Por el momento, Luis Díaz y James Rodríguez se volverán a encontrar el próximo mes de marzo de 2026, para los duros partidos preparatorios frente a Croacia y Francia, pensando en estar en plenitud para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, donde se medirán en fase de grupos a Uzbekistán (17 de junio), Portugal (27 de junio), y frente al ganador del repechaje entre Jamaica, Congo o Nueva Caledonia (23 de junio).