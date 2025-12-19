Síguenos en:
Ya hay fecha para Brasil vs. Francia, previo al Mundial 2026; Vinícius Júnior contra Mbappé

Ya hay fecha para Brasil vs. Francia, previo al Mundial 2026; Vinícius Júnior contra Mbappé

La federación brasileña de fútbol informó los días en los que su selección se medirá en duelos de preparación frente a Francia y Croacia, en Estados Unidos.

Por: EFE
Actualizado: 19 de dic, 2025
Vinícius y Mbappé se enfrentarán en partido de preparación al Mundial 2026
Vinícius y Mbappé se enfrentarán en partido de preparación al Mundial 2026
Fotos: AFP

