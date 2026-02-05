A qué hora juega HOY Linda Caicedo en Real Madrid vs. Barcelona, por la Copa de la Reina

El Real Madrid, con Linda Caicedo, se enfrenta al Barcelona por un puesto en las semifinales de la Copa de la Reina este jueves, a las 3:00 p.m. (hora Colombia). Las dirigidas por Pau Quesada disputan en el Alfredo Di Stéfano esta eliminatoria de cuartos de final a partido único, con el objetivo de clasificarse para la siguiente ronda, que se jugará a ida y vuelta a mediados de marzo.

Las 'merengues' llegan a este compromiso tras superar al Espanyol en octavos de final (0-4), mientras que el Barcelona venció en esa misma ronda al Alavés (6-1). En la Liga F, ambos ganaron el pasado fin de semana: el Madrid se impuso a domicilio al Deportivo (2-4) y el conjunto catalán superó al Sevilla en casa (4-1). Será el tercer Clásico en lo que llevamos de temporada.

El encuentro entre Real Madrid y Barcelona será transmitod por Disney Plus.

Linda Caicedo clasificó a la final de la Supercopa de España con el Real Madrid femenino Foto: X/@realmadridfem

Convocadas del Real Madrid

Misa, Laia, Rocío, Yasmim, M. Méndez, Shei, Holmgaard, Andersson, Lakrar, Silvia Cristóbal, Toletti, Däbritz, Weir, Angeldahl, Bennison e Irune, Athenea, Bruun, Redondo, Linda Caicedo, Eva Navarro y Feller.



Convocadas del Barcelona

Gemma, Cata Coll y Txell Font; Paredes, Aleixandri, O. Batlle, Aïcha, Brugts, Adriana y Carla Julià; Sydney, Alexia, Patri, C. Serrajordi, Kika y Vicky; además de Paralluelo, Pina, Graham, Pajor y Fenger



Último antecedente: título de Supercopa de España para Barcelona

El Barcelona asumió el control del balón, mientras el Real Madrid apostó por una presión alta y un planteamiento paciente. Tras unos primeros minutos sin demasiadas ocasiones, el Barça comenzó a inclinar el juego y se adelantó con un cabezazo de Brugts tras un córner. Pese al gol, el partido se mantuvo equilibrado y el Madrid rozó el empate antes del descanso con un remate al larguero. En la segunda parte, el conjunto azulgrana generó más peligro, aunque el marcador ajustado mantuvo con vida al Madrid. Finalmente, Alexia Putellas sentenció desde el punto penalti en el añadido y aseguró el título.

