A Juan Carlos Osorio lo ponen en la mira por sus cambios en Remo; "no improviso"

El Remo FC dirigido por Juan Carlos Osorio empató 2-2 con el Mirassol en la noche de miércoles en el Brasileirao, a pesar de comenzar ganando por dos goles, algo que generó comentarios, análisis y opiniones no solo por el rendimiento de los jugadores sino también por las decisiones que ha tomado el técnico colombiano.

De esa manera, y como viene pasando hace algunos años en la carrera del entrenador risaraldense, se habla de los cambios, sus titulares, la táctica que usa y mucho más, que a veces puede ser controvertida.



Opiniones divididas con Juan Carlos Osorio

En 'Globo Esporte' le dieron una calificación de 6/10, y comentaron que "si bien en la primera mitad se puso en marcha una buena estrategia, las decisiones tomadas en la segunda mitad no permitieron al equipo alcanzar el mismo nivel", ya que tras las sustituciones es que el Remo FC bajó su nivel y encajó dos goles y se le escapó la victoria.

Por la misma línea, de manera jocosa e irónica se refirieron a la manera en la que gestionó el encuentro desde la alineación titular, ya que para ellos "Osorio es el entrenador que establece sistemas y formas de juego inusuales para la afición de Pará. Cuando se anuncia la alineación, muchos se devanan los sesos intentando entender cómo se comportará el equipo".

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano en el Remo de Brasil - Foto: Remo FC Oficial

Pero más allá de las opiniones divididas que genera, en Brasil también son conscientes que "la estrategia que Osório eligió para enfrentarse a Mirassol, no fue brillante, pero sí muy eficiente y superior al rival. El entrenador no inventó nada, simplemente aplicó tácticas para neutralizar al rival y hacerle daño", y seguido a eso defendieron al técnico colombiano, tildando que "no es ni un villano ni un héroe. Estamos al principio de la temporada. Si el equipo juega los 90 minutos como los primeros 60 contra el Mirassol, puede ser competitivo en el Brasileirao".



Juan Carlos Osorio se defiende por sus cambios

En la rueda de prensa luego del 2-2 de su Remo FC contra el Mirassol, al risaraldense le dijeron que si había improvisado algo para este compromiso, un término que no le cayó bien y decidió dar su explicación de lo hecho en la noche de miércoles.



"No me gusta la palabra improvisación. Pero no es improvisación. Improvisar es cuando haces algo por primera vez. En nuestro entrenamiento diario, repasamos las cosas muchas veces. Así que se trata de seguir trabajando y buscar a los mejores jugadores que se complementen. Creo que Leonel puede jugar con cualquiera de los otros atletas. Hay otros que no pueden jugar con cualquiera. Con entrenamientos y partidos, seguro que mejoraremos el rendimiento del equipo", cerró diciendo Juan Carlos Osorio.