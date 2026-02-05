En Fenerbahçe 'estallaron' por Jhon Durán: "Me importaba más que mi hijo, pero no pude con él"

El fichaje del colombiano Jhon Durán por el Zenit de San Petesburgo ya es un secreto a voces y todo parece indicar que será anunciado en las próximas horas. Al-Nassr aceptó el préstamo de los rusos y le puso pausa al vínculo con el Fenerbahçe, club que habría dados señales claras sobre la no continuidad y más aún con unas recientes declaraciones que se conocieron del presidente.

"Jhon Duran, que fue cedido por el Fenerbahçe procedente del Al-Nassr al inicio de la temporada, ahora vestirá la camiseta del equipo ruso Zenit. Las partes llegaron a un acuerdo para un contrato de préstamo", fue la información de entrada que entregó el portal turco 'Fanatik'.

Más allá del irregular rendimiento del joven atacante, lo que terminó de colmar la paciencia fue el rifirrafe que tuvo con el entrenador luego de ser sustituido durante un juego. Durán optó por no saludarlo y con un gesto de mucha rabia en el rostro lo dijo todo. Por si no fuera suficiente, el jefe del club reveló que trató de mimarlo y darle un trato especial, pero ni siquiera eso funcionó.



"El jugador, que fue retirado de la convocatoria para el partido del FCSB por lesión y no participó en el partido fuera de casa contra el Kocaelispor, tuvo una discusión con el entrenador Tedesco en el vestuario tras el empate de Göztepe y se dio un paseo al entrenador.

También se registró que el presidente Sadettin Saran contó a su círculo cercano sobre el delantero de 22 años: 'Ni siquiera me importaba tanto mi propio hijo, pero aun así no pude resolver sus problemas'", contó el citado medio.

Esta no es la primera vez que Durán tiene inconvenientes por sus actitudes. En el Aston Villa se rumoró que estaba aburrido de no ser titular por encima de Ollie Watkins y en Al-Nassr también se dijo que hasta Cristiano Ronaldo no estaba de acuerdo con su particul forma de ser.

Ahora solo queda esperar que Zenit lo anuncie de manera oficial y asuma la responsabilidad que tiene de reemplazar al también colombiano Mateo Cassierra, quien fue figura durante cuatro temporadas.