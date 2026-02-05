"Sin Neymar, la Selección Brasil el título del Mundial 2026 estará más lejos"; sacudón a Ancelotti

"Solo se convocará a Neymar si está al 100% físicamente, no al 80%”. Esa sentencia de Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, en un evento público de la CBF prendió la polémica y encendió las alarmas del futuro que pueda tener el astro del Santos de cara al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canada desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio próximo.

En la actualidad, el delantero se viene recuperando de una operación que le practicaron en el mes de diciembre del año pasado y el reporte más reciente fue de hace una semana cuando se presentó a los entrenamientos de Santos, dejando escapar algunas sonrisas y la satisfacción de estar en la cancha nuevamente.

Sin embargo, en las últimas horas el que apareció para entregar una opinión y darle un mensaje a Ancelotti fue el legendario Romario, quien siempre va de frente cuando entrega sus conceptos.

“Su ausencia es mala. Sin Neymar, el sexto título estará más lejos. Sin él, Brasil se convierte en un equipo más”, dijo el otrora delantero en un contacto con 'Veja Magazine'.



Esa afirmación de Romario puso a todos en Brasil a hablar del tema del que 'Ney' es protagonista y hay posiciones a favor del entrenador italiano de la auriverde y en contra, por considerar que la presencia del exfutbolista del Barcelona será vital para recuperar una figuración en la cita orbital.

Se tiene la expectativa de que Neymar pueda retomar un buen nivel con Santos, marque diferencia en su equipo y por esa vía poder estar en el Mundial 2026.

Romario, ex jugador brasileño. Foto: Buda Mendes / Gettyimages

Romario ya le había dado palo a la Selección Brasil

“Desafortunadamente, no tenemos un equipo del nivel que Brasil merece. Nos costará ganar el próximo Mundial. Muchas cosas tienen que cambiar, algunos jugadores que podrían haber sido convocados pero no lo hicieron”, expresó en 2025 el famoso Romario, quien a sus 60 años es uno de los hombres admirados por la torcida brasileña, por lo hecho en su laureada carrera deportiva.