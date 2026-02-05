Se filtra primera foto de Jhon Durán en Rusia; Fenerbahce ya le rescindió contrato

La historia de Fenerbahce y Jhon Durán se terminó en las últimas horas luego de conocerse que le rescindieron el contrato para que pudiera tomar rumbo a su nuevo reto en Europa, en el Zenit de San Petersburgo (Rusia), donde de hecho ya estaría luego de una foto filtrada recientemente en redes sociales.

La prensa turca detalló lo que pasó entre el club de Estambul y el futbolista colombiano, para ponerle fin a la relación que no duró ni un año, ya que estaba en préstamo, a pesar de venir siendo un jugador importante para el técnico Domenico Tedesco.



Las últimas noticias de Jhon Durán: foto en Rusia y adiós a Turquía

El medio 'Sporx' detalló inicialmente este jueves que "el Fenerbahce se ha despedido de otro delantero después de Youssef En-Nesyri. El delantero colombiano Jhon Durán, a quien los Yellow-Blues habían conseguido cedido del Al-Nassr el verano pasado, ha llegado a un acuerdo con el club ruso Zenit", y de paso confirmaron que ya "se le rescindió el contrato".

De hecho, explicaron la manera en la que se dio su salida y lo que hizo el cuadro de San Petersburgo para convencer a todas las partes en esta transferencia. "Los medios rusos informaron que la tarifa del préstamo, incluyendo bonos, sería de aproximadamente 4 millones de euros. Se supo que el acuerdo no incluía una opción de compra", detallaron en el citado medio turco.

Y de paso en redes sociales ya se filtró la primera foto de Jhon Durán en Rusia, en el aeropuerto y con sus maletas listas para el nuevo reto que tendrá en Europa en los próximos meses, esperando consolidarse y ganarse un lugar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.



"Jhon Durán tenía una imagen negativa debido a infracciones disciplinarias pasadas, y esto dio lugar a discusiones entre los fanáticos del Zenit en las redes sociales", mencionaron sobre lo que se habla en territorio ruso, pero también agregando que en su estadía en Estambul "el informe también incluyó detalles de que el joven futbolista recibió tarjetas rojas por comportamiento agresivo, llegó tarde a los entrenamientos y ocasionalmente tuvo problemas con sus compañeros de equipo".

Lo único cierto es que la relación entre Fenerbahce y Jhon Durán se finalizó, duró poco y en su estadía con los 'canarios amarillos' disputó apenas 21 partidos, marcando 5 goles y dando 3 asistencias. Dos de sus anotaciones más importantes fueron en los clásicos contra Galatasaray y Besiktas, que lo habían hecho ganarse el respaldo de los hinchas.