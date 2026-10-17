¿A qué hora y dónde ver, EN VIVO por TV, Betis vs Barcelona, con Yamal, Deossa y 'Cucho'?

Este sábado 17 de octubre, el fútbol español tendrá uno de los partidos más atractivos de la novena jornada de La Liga. Real Betis recibirá al Barcelona en el estadio La Cartuja de Sevilla, en un compromiso que enfrentará a dos equipos que atraviesan un buen momento y que tienen objetivos importantes en la temporada.

El encuentro comenzará a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, y contará con transmisión de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

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Betis vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO

Los aficionados al fútbol internacional podrán seguir las emociones de este encuentro, que tendrá como protagonistas a varias figuras del balompié europeo y a dos futbolistas colombianos que buscarán aportar al conjunto verdiblanco.



Partido: Real Betis vs. Barcelona.

Real Betis vs. Barcelona. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.

sábado 17 de octubre de 2026. Hora: 11:30 a.m., hora de Colombia.

11:30 a.m., hora de Colombia. Estadio: La Cartuja, Sevilla, España.

La Cartuja, Sevilla, España. Transmisión por TV: DSports.

DSports. Transmisión online: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

Real Betis, con 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrenta a Barcelona, por la fecha 9 de La Liga de España Getty Images / AFP

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Nelson Deossa y 'Cucho' Hernández, ante un reto exigente

El Real Betis tendrá una prueba de alto nivel frente al conjunto catalán. Los colombianos Nelson Deossa y Juan Camilo 'Cucho' Hernández esperan ser protagonistas en un compromiso que puede representar un impulso importante para las aspiraciones del equipo dirigido por Manuel Pellegrini.



El 'Cucho', delantero que viene de marcar frente al Porto en la Champions League, será una de las alternativas ofensivas del cuadro sevillano para intentar hacerle daño a la defensa visitante. Por su parte, Deossa buscará aportar su despliegue y calidad en el mediocampo.

Lamine Yamal lidera las figuras del Barcelona

En el otro lado estará un Barcelona que atraviesa un destacado comienzo de temporada. El equipo dirigido por Hansi Flick quiere mantener su buen ritmo en La Liga y sumar tres puntos que le permitan consolidarse en la parte alta de la clasificación.

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Lamine Yamal será uno de los nombres que concentrará las miradas, gracias a su capacidad para desequilibrar en el ataque. El conjunto azulgrana también cuenta con otras figuras que pueden marcar diferencias en cualquier momento.