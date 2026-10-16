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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, atentos; cambio de planes de Barcelona para partido con Betis

'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, atentos; cambio de planes de Barcelona para partido con Betis

Por la novena jornada de La Liga de España, en el estadio La Cartuja, los colombianos, 'Cucho' Hernández y Deossa, se enfrentarán a un inesperado cambio del 'culé'.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2026
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El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
El Betis, de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrentará al Elche en los octavos de final del torneo
Getty Images

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado, en rueda de prensa, que el atacante, Raphael Dias 'Raphinha', y el centrocampista, Frenkie de Jong, están recuperados de sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el partido de este sábado contra el Betis en LaLiga EA Sports.

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'Raphinha' se lesionó en el último parón de selecciones en un partido en Australia y se ha perdido los dos últimos partidos (Getafe y Galatasaray). De Jong llegó lesionado del Mundial y se ha sometido a un trabajo conservador para eludir el quirófano por una lesión en la rodilla. No ha jugado aún esta temporada.

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"Si le preguntas, Raphinha quiere jugar, pero hay que ir paso a paso. Entrenó bien con el equipo, pero tenemos muchos partidos en los siguientes días y semanas. Tenemos que adaptarnos y gestionar los minutos", ha comentado Flick antes del entrenamiento de esta tarde.

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Sobre De Jong, el técnico alemán ha valorado que está "muy contento" de contar con un jugador "extraordinario", que ofrecerá "otra opción" al equipo y "parece que está preparado para jugar algunos minutos".

Flick ha admitido que ha probado al neerlandés en defensa, aunque "no muy a menudo", y ha destacado que en los entrenamientos le ve "muy enchufado y convencido de querer demostrar lo bueno que es".

Real Betis, con 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrenta a Barcelona, por la fecha 9 de La Liga de España
Real Betis, con 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, enfrenta a Barcelona, por la fecha 9 de La Liga de España
Getty Images / AFP

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"La calidad del banquillo hace que los titulares tengan que dar el cien por cien y demostrar lo buenos que son. Nadie puede relajarse, todo el mundo debe dar su mejor versión. Es una situación muy buena", ha agregado.

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Asimismo, Flick ha comentado que "no es fácil" gestionar la carga de minutos de Lamine Yamal, pero ha matizado que se trata de un jugador "especial" para el que "lo más importante es disfrutar del fútbol" como en los últimos partidos. "No quiero interrumpir esta situación", ha reconocido.

El entrenador del Barça ha analizado que Dani Olmo "ha demostrado muchas veces" que puede jugar de delantero centro y ha destacado la mejoría física que ha experimentado en los últimos seis meses, además de elogiar "sus habilidades y su carácter".

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También ha deslizado que Fermín López podría actuar de punta, aunque a él le gusta su capacidad para "desmarcarse y atacar desde fuera del área" como mediapunta.

Real Betis.
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