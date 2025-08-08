A Yaser Asprilla le trajeron 'fichajazo' de lujo en Girona; viene del Manchester City

El joven defensa brasileño Vitor Reis se ha convertido este viernes en nuevo jugador del Girona cedido por el Manchester City hasta el 30 de junio, según han confirmado los dos clubes del City Football Group.

Reis, de 19 años, desembarcó en el City en enero a cambio de más de 35 millones de euros y seis meses después recalará en Montilivi para dar un salto de calidad a la defensa del equipo de Míchel Sánchez.

El nuevo jugador rojiblanco, un central que también puede actuar como lateral derecho, despuntó con el Palmeiras y buscará reivindicarse en LaLiga EA Sports, tras tener una presencia residual en sus primeros meses en Inglaterra.

Vitor Reis has completed a season-long loan move to Girona, subject to international clearance.



Best of luck, Vitor! 🩵 — Manchester City (@ManCity) August 8, 2025

Reis ha disputado cuatro partidos bajo las órdenes de Pep Guardiola hasta la fecha: dos en las primeras rondas de la FA Cup (135 minutos), uno en la Premier League (1') y uno en el Mundial de Clubes (90').

Publicidad

La operación se enmarca dentro del acuerdo estratégico que mantiene la entidad gerundense con el City Group, propietario del Manchester City y vinculado al Girona.

De hecho, la entidad catalana recibió hace unos días la luz verde para poder volver a contar con jugadores cedidos del City, después de tres ventanas de fichajes de prohibición por coincidir ambos equipos en la Liga de Campeones.

Publicidad

El nuevo jugador del Girona lucirá el número 12 en su camiseta. Se entrenó ya este jueves con el equipo y todo apunta a que debutará este sábado frente al Nápoles, en el último partido amistoso de pretemporada de los de Míchel Sánchez.

Yaser Asprilla, futbolista colombiano, en un partido de La Liga de España, con el Girona AFP

El defensa brasileño es la tercera cara nueva del Girona después del lateral derecho Hugo Rincón y el polivalente Thomas Lemar, cedidos por el Athletic Club y el Atlético de Madrid.

De esta manera, Vitor Reis llegaría para compartir cancha con el colombiano Yaser Asprilla, quien es una de las principales figuras en el equipo español.