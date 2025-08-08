Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
FALCAO GARCÍA
HINCHA MUERTO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid no se deja 'echar tierra' del Barcelona; también goleó en duelo de pretemporada

Real Madrid no se deja 'echar tierra' del Barcelona; también goleó en duelo de pretemporada

El cuadro 'merengue', que tuvo acción este viernes, inició con pie derecho la pretemporada, ganando con amplia comodidad el duelo preparatorio que tenían agendado.

Jugadores del Real Madrid, en medio del Mundial de Clubes 2025
Jugadores del Real Madrid, en medio del Mundial de Clubes 2025
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 08, 2025 07:43 a. m.
Editado por: Gol Caracol