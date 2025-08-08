Nelson Deossa está recién llegado a Betis, pero ya recibió la primera mala noticia

El Real Betis y el Lille OSC han alcanzado este jueves un acuerdo para el traspaso del defensor francés Romain Perraud, por quien el club andaluz recibirá alrededor de 3,5 millones de euros, una cifra similar a la que pagó por él hace un año, según han confirmado a EFE fuentes de la operación.

Perraud, lateral zurdo de 27 años, se ha entrenado esta mañana a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini en la concentración que el plantel verdiblanco celebra en Marbella (Málaga) y que ha abandonado después de la cena, tras despedirse de sus compañeros y del cuerpo técnico.

El futbolista tolosano llegará a su país en las próximas horas para, tras pasar el trámite del reconocimiento médico, firmar con el Lille OSC un contrato para las tres próximas campañas.

En su única temporada en el Betis, al que llegó procedente del Niza -donde se encontraba cedido por el Southampton inglés-, Romain Perraud ha disputado 41 partidos oficiales en los que ha marcado dos goles y ha dispensado otras tantas asistencias.

Cabe destacar que esta noticia llega a solo días de que el colombiano Nelson Deossa fichara por el Real Betis; a menos de una semana de su llegada a España, ya sufriría la primera baja de cara a lo que será esta temporada, próxima a iniciar, donde se espera que el caldense sea protagonista y figura en el conjunto sevillano.

Y es que, proveniente del Monterrey de México, Deossa llegó a Betis como una de las futuras promesas de la institución en el mediocampo, posición que muy bien conoce y en la que 'brilló' en el Mundial de Clubes, disputado recientemente en Estados Unidos.

Tras ponerse a punto en la pretemporada, junto a todo el equipo, ahora en el cuadro sevillano esperan que su adaptación se dé lo más rápido posible para que empiece a marcar la diferencia.