Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa está recién llegado a Betis, pero ya recibió la primera mala noticia

Nelson Deossa está recién llegado a Betis, pero ya recibió la primera mala noticia

El mediocampista colombiano, quien está recién llegado al fútbol europeo, recibió una mala noticia en Real Betis solo hace un par de horas. ¿De qué se trata?

Nelson Deossa nuevo jugar de Real Betis
Nelson Deossa nuevo jugar de Real Betis
@RealBetis
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 08, 2025 07:17 a. m.
Editado por: Gol Caracol