Partidos EN VIVO HOY 24 de diciembre del 2025: horarios y programación por TV

Este 24 de diciembre, el calendario futbolero trae compromisos en la Copa Africana de Naciones, certamen que está en la fase de grupos. Hay partidos más que interesantes como el que protagonizarán Camerún vs. Gabón y Costa de Marfil frente a Mozambique.

Y como es costumbre, en Gol Caracol le presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY, miércoles 24 de diciembre de 2025, transmitidos por televisión o plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 24 de diciembre del 2025:

Equipos Hora/Canal Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial 7:30 a.m. -Copa Africana de Naciones - Win Fútbol+,Win Play Argelia vs. Sudán 10:00 a.m. - Copa Africana de Naciones - Win Play,Win Sports Costa de Marfil vs. Mozambique 12:30 p.m. - Copa Africana de Naciones - Win Fútbol+,Win Play