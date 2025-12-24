Atlético Nacional y Junior recibieron fuerte castigo; la Dimayor no perdona

El fútbol profesional colombiano llegó a su fin en este 2025, pero la Dimayor no para, sigue trabajando y por eso en las últimas horas revelaron un reporte disciplinario con fuerte castigo para Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, por hechos acontecidos tanto en la final de Copa como de Liga BetPlay.

El remate del balompié nacional estuvo muy emocionante no solo por los goles y las acciones de los equipos dentro del campo sino también por el gran acompañamiento de los aficionados que acompañaron y alentaron en las tribunas. No obstante, no todo es color de rosa, puesto que justamente el recibimiento a minutos a rodar la pelota retrasó todo y el ente rector del fútbol colombiano no lo dejó pasar e impuso un castigo.

Los clubes implicados son Nacional y Junior. 'El tiburón' jugó en condicion de local en el juego de ida de la final de Liga BetPlay II-2025 contra Deportes Tolima. La pirotécnia y los voladores fueron protagonistas, sin embargo, el humo dio poca visibilidad y el encuentro no arrancó a tiempo. Fue tal el panorama que el DT Alfredo Arias manifestó que "nunca había visto algo así en su carrera". El castigo fue de "una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Norte y Tribuna Sur), así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000)".

Nacional no se quedó atrás en la final de Copa BetPlay 2025 contra Independiente Medellín y el estadio Atanasio Girardot vivió una verdadera fiesta 'verdolaga' en la ida. La pólvora de nuevo fue el 'adorno' que uilizaron los hinchas para animar y ejercer presión sobre el rival de patio. El tiempo no fue el mejor aliado y el balón también rodó tarde. Dimayor le aplicó el mismo castigo que Junior: "Una (1) fecha de suspensión parcial de la plaza como se delimita a continuación: Sectores 13 y 14 de la Tribuna Sur; Sectores 14 y 15 de la Tribuna Occidental; Sectores 1 y 2 de la Tribuna Oriental, así como imponer multa de ocho (8) SMMLV, equivalentes a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).

