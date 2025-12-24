James Rodríguez y una nueva pista sobre su futuro; club donde ya jugó le ofreció 'jugoso' salario

El futuro de James Rodríguez es una incógnita luego de su salida de León de Guanajuato, club donde tuvo grandes destellos, pero los resultados no se dieron y por ende la rentabilidad no fue la mejor para poder sostenerlo dentro de la plantilla. En las últimas los rumores se han encendido con fuertes versiones sobre otros equipos mexicanos interesados y también la MLS de los Estados Unidos. Sin embargo, la noticia más reciente sobre el '10' apunta a posible regreso a una escuadra en la cual ya jugó.

La prensa mexicana, más precisamente el portal 'TVazteca', reveló que Sao Paulo está buscando de nuevo al nacido en Cúcuta. "Desde Brasil creen que el actual jugador de León tiene mucho por dar y ya se dieron a conocer las cifras que le habrían ofrecido para convencerlo y así ejecutar su regreso", contaron.

Y es que si bien todo apenas es un rumor, el medio mexicano no se puso con tintas grises y dio detalles muy específicos sobre el interés. "La información menciona que el conjunto paulista estaría dispuesto a pagarle a James Rodríguez alrededor de 4 millones de dólares por año. Si bien es cierto que este monto es menor al que recibe actualmente en México (unos 5 millones de dólares al año), São Paulo aumentó considerablemente su oferta respecto a lo que percibió con el equipo durante su primera etapa, que fue breve pero mediática", agregaron.

Cabe recordar, que, Rodríguez visitó la camiseta de Sao Paulo desde julio del 2023 hasta agosto de 2024, periodo en el cual marcó dos goles y dio cuatro asistencias en 22 partidos.



¿Qué otros equipos han buscado a James Rodríguez?

El citado portal remata su informe con la lista de clubes que han puesto la mirada sobre el talentoso volante de 34 años. "Recibió sondeos por parte de Pumas UNAM y también de Millonarios de Colombia. Como si fuese poco, clubes de Europa también han parado la oreja y, por ejemplo, tanto Valencia como Real Sociedad de España estarían interesados en su fichaje. No obstante, ninguno de estos equipos han avanzado formalmente en su contratación".